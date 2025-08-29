Polska służba zdrowia to ta część państwa, która od wielu lat zmaga się z potężnymi problemami. Jak podała dziś „Rzeczpospolita” aż 512 szpitali zalega ze składkami swoich pracowników w ZUS. Całość opiewa na 1,23 mld złotych.
Jak wyjaśnia „Rz”, to dane na koniec lipca, udostępnione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Miesiąc wcześniej ze składkami zalegały aż 503 szpitale, a łączna kwota zadłużenia wynosiła 1 mld 6 mln zł. Pod koniec 2024 r. było to już 511 placówek, a ich dług opiewał na 954 mln zł. Należności rosną wraz z upływem kolejnych miesięcy roku
— wymienia.
„Rz” przypomina, że szpitale z zaległościami wobec ZUS mogą negocjować warunki spłaty zaległych składek - obecnie z takiej ulgi korzysta 150 podmiotów, a kwota ulg bez odsetek i opłaty prolongacyjnej wg. stanu na 1 sierpnia 2025 r. wynosi 650,9 mln zł.
Jedną z form ulgi jest spłata zadłużenia na raty, która umożliwia regulowanie zaległości w dłuższym okresie. Po tym, jak do ZUS-u wpłynie wniosek szpitala o spłatę na raty, nie są naliczane odsetki za zwłokę, a jedynie opłata prolongacyjna, która stanowi 50 proc. stawki odsetek obowiązującej w dniu podpisania umowy. Jeśli ZUS wszczął wcześniej postępowanie egzekucyjne przeciwko szpitalowi, to zostaje zawieszone
— czytamy.
Inną formą ulgi jest odroczenie terminu płatności, dedykowane płatnikom, którzy mają chwilowe problemy finansowe uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności.
xyz/PAP
