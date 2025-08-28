Andrzej Domański, minister finansów poinformował dziś na konferencji prasowej, że rząd przyjął wstępny projekt przyszłorocznego budżetu. „Wzrost PKB w 2026 r. wyniesie 3,5 proc. przy średniorocznej inflacji na poziomie 3 proc.” - powiedział. Jak dodał, projekt trafi jutro do Rady Dialogu Społecznego. „Deficyt budżetu państwa w 2026 r. wyniesie 271,7 mld zł” - wskazał Domański.
Jest budżet! Czyli największa armia, największy wzrost gospodarczy, największe inwestycje, koniec drożyzny, niskie bezrobocie. Ceną za to jest wysoki deficyt, ale pod kontrolą. Robimy, nie gadamy
— napisał na platformie X Donald Tusk, premier.
Jak mówił Domański, Polska to najszybciej rozwijająca się duża unijna gospodarka, a inflacja w kraju spada szybciej od oczekiwań.
W przyjętym przez nas w ustawie budżetowej na rok 2026 scenariuszu makroekonomicznym wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie 3,5 proc.
— powiedział Domański.
Dodał, że średnioroczna inflacja CPI w przyszłym roku ma wynieść 3 proc., a wynagrodzenia wzrosną o 6,4 proc.
Minister finansów wyraził opinię, że budżet na 2026 r. jest budżetem bezpieczeństwa, inwestycji i wspierania obywateli.
Jest on - w pewnym sensie, jeśli chodzi o priorytety - kontynuacją budżetu, który przyjęliśmy na rok 2025
— powiedział.
Domański zachwala nowy budżet
Przyjęty dziś przez rząd projekt budżetu na 2026 r. zakłada, że istotnym czynnikiem wzrostu będą inwestycje, ich poziom ma być o 8 proc. wyższy od wieloletniej średniej
— oświadczył minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Jak podkreślał na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów Domański, w projekcie zabezpieczono pieniądze na kluczowe inwestycje infrastrukturalne, jak pierwsza elektrownia jądrowa, CPK, ważne projekty kolejowe, jak np. modernizacja linii nr 201 m.in. w celu poprawy dostępu do portu w Gdyni.
Rząd stawia na rozwój gospodarki morskiej
— mówił Domański, wymieniając 2,4 mld zł na infrastrukturę dostępową dla terminala kontenerowego w Świnoujściu czy terminala FSRU w Gdańsku, a także na budowę toru wodnego do portu w Elblągu.
Bezpieczeństwo
W budżecie na rok 2026 bezpieczeństwo jest bezwzględnym priorytetem, dlatego rząd przeznaczy na obronność rekordową kwotę 200 mld zł
— podkreślił w czwartek na konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że kwota ta stanowi ponad 4,8 proc. PKB.
Rada Ministrów przyjęła w czwartek projekt ustawy budżetowej na 2026 rok.
W prognozie na rok 2026 i w ustawie budżetowej na rok 2026 również bezpieczeństwo jest dla nas bezwzględnym priorytetem. Dlatego przeznaczamy na obronę rekordową kwotę 200 mld zł
— podkreślił Domański na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.
Dodał, że Polska musi być przygotowana nie tylko militarnie, ale również gospodarczo.
Inwestujemy w bezpieczeństwo i odporność; dzisiejsze czasy wymagają od odpowiedzialnych rządzących tego, aby każda wydawana złotówka była traktowana jak mądra i przemyślana inwestycja. (…) Te 200 mld zł, na które składa się oczywiście budżet Ministerstwa Obrony Narodowej oraz plan Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, to ponad 4,8 proc. PKB; najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich NATO
— podkreślił.
Kosztowny ideologiczny program in vitro
W budżecie na 2026 r. całość nakładów na ochronę zdrowia to 247,8 mld zł, czyli o ponad 25 mld zł więcej niż w roku 2025
— powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Dodał, że na program refundacji in vitro zostało zabezpieczone dodatkowe 100 mln zł.
Podczas czwartkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, które poświęcone było projektowi budżetu na 2026 r., Domański podkreślił, że jednym z priorytetów budżetu jest zdrowie.
W budżecie całość nakładów na 2026 r. (na zdrowie - PAP) to 247,8 mld zł, czyli o ponad 25 mld zł więcej niż w roku 2025 (…). Jest dla nas priorytetem, aby te środki trafiały na świadczenia, poprawiały dostępność świadczeń dla pacjentów
— przekazał minister.
Poinformował, że dodatkowe 100 mln zł zostało zabezpieczone na program refundacji in vitro.
W tej chwili ten program to już 600 mln zł
— stwierdził.
Domański zapewnił, że w budżecie na 2026 r. znalazły się środki na programy socjalne, takie jak Aktywny Rodzic, renta wdowia, 800 plus, 13. i 14. emerytura oraz na waloryzację świadczeń.
Prognozowane dochody
Prognozowane dochody na 2026 r. wynoszą 647 mld zł, co oznacza blisko 44 mld zł więcej w porównywaniu do wykonania budżetu w roku 2025
— powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konferencji prasowej.
Zgodnie z tegoroczną ustawą budżetową, dochody budżetu mają wynieść nieco ponad 632,8 mld zł. To oznacza, że tegoroczne dochody budżetu będą o ok. 30 mld zł niższe niż zapisano w budżecie.
Prognozujemy deficyt sektora general government na rok 2025 na poziomie 6,9 proc.
— powiedział także minister finansów.
Wydatki na mieszkalnictwo
W przyjętym przez rząd projekcie budżetu na rok 2026 zaplanowano 6,7 mld zł na wydatki związane z mieszkalnictwem
— poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Minister podkreślił podczas konferencji po posiedzeniu rządu, podczas którego przyjęto projekt budżetu na 2026 r., że środki przeznaczone w nim na mieszkalnictwo mają być „rekordowe”.
Łącznie planujemy przeznaczyć 6,7 miliarda złotych, czyli o 2 miliardy więcej niż w tym roku i niemal dwukrotnie więcej niż łączne wydatki w tym obszarze w latach 2020-2023
— zaznaczył.
Dodatkowo, jak wskazał szef resortu finansów i gospodarki, 6 mld zł ma zasilić fundusz programu Czyste Powietrze, wspierającego termomodernizację budynków i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła.
Ogromny deficyt
Deficyt budżetu państwa w 2026 r. wyniesie 271,7 mld zł, co stanowi 6,5 proc. PKB, czyli w mld zł mniej niż zaplanowano na rok 2025
— powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na rok 2026. Minister Domański powiedział, że prognozowane dochody budżetu w przyszłym roku mają wynieść 647 mld zł, a limit wydatków budżetu został ustalony na poziomie 918,9 mld zł.
Analizując dług, trzeba zwrócić uwagę, że na tę pozycję będzie miała wpływ część pożyczkowa KPO, bez której dług byłby niższy o 3,1 proc. Przy założeniu pełnego wykorzystania limitu deficyt na rok 2026, relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku wyniesie 53,8 proc., a relacja kwoty PDP (państwowego długu publicznego) netto wyniesie 52,6 proc. Oczywiście obie te pozycje pozostają poniżej progu ostrożnościowego, zapisanego w ustawie o finansach publicznych. Gdybyśmy te kwoty skorygowali o część pożyczkową KPO, jesteśmy na poziomie 49,5 proc.
— powiedział Domański.
Przewidywana relacja długu wg definicji unijnej do PKB, wyniesie 66,8 proc. PKB na koniec 2026 r. Po skorygowania o część pożyczkową KPO, będzie to 63,7 proc.
— dodał minister.
red/PAP/X
