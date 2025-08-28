Przed nami efekty dzisiejszej Rady Ministrów. Mateusz Morawiecki zwraca uwagę na kwestię projektu budżetu państwa na rok 2026. „I jak myślicie - czy w budżecie na 2026 znajdzie się kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych i szereg innych postulatów ze 100 konkretów? Cóż szkodziło obiecać” – pisze były premier.
Mateusz Morawiecki pisze o niepokoju, który towarzyszy oczekiwaniu na rezultat działań m.in. ministra Andrzeja Domańskiego.
Z dużym niepokojem czekamy na wyniki dzisiejszej Rady Ministrów, która przyjmie projekt budżetu państwa na rok 2026. Minister Domański w końcu będzie musiał odkryć karty i pokazać szerszy obraz finansów publicznych. Do tej pory raczył nas jedynie pojedynczymi puzzlami takimi jak miesięczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu państwa. To jednak zdecydowanie za mało, by móc ocenić pełną kondycję polskich finansów
– pisze były szef rządu.
Warto zauważyć, że w tym roku, po raz kolejny, nowe kierownictwo MF nie opublikowało wiosną Aktualizacji Programu Konwergencji, czyli dogłębnej analizy sytuacji makrofiskalnej. Pytanie dlaczego i na czyje polecenie Andrzej Domański ukrywa takie dane? Pytania na które mam nadzieję jeszcze dzisiaj poznamy odpowiedź to: 1) Czy jeszcze w tym roku przekroczymy próg 60% relacji długu sektora finansów publicznych do PKB? I ile wyniesie trajektoria jego wzrostu (na spadek chyba liczą już tylko niepoprawni optymiści) w kolejnych latach? My zostawiliśmy Domańskiemu tę relację na poziomie poniżej 50%! 2) Ile wyniesie deficyt sektora finansów publicznych? Przypomnę, że w tym roku prognozowana jego wysokość to aż 6,3%- 6,4% PKB (po równie wysokim w 2024, kiedy wyniósł 6,6% PKB). W przyszłym roku Komisja Europejska i rynki finansowe oczekują zbicia do poziomu 4,5% PKB. Oznacza to konieczność konsolidacji fiskalnej nawet o 40-50 mld zł tylko w ciągu jednego roku. 3) Jak zostaną zabezpieczone środki na wydatki obronnościowe, prorozwojowe inwestycje takie jak CPK czy elektrownia jądrowa oraz tarcze chroniące wszystkie a nie tylko wybrane gospodarstwa domowe przed podwyżkami cen prądu i ciepła?
– pyta Mateusz Morawiecki.
„Pogodzić ogień z wodą”.
Morawiecki przypomina o jednej ze sztandarowych kampanijnych obietnic, które do dzisiaj nie zostały zrealizowane – kwocie wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych.
Wydaje się, że MF musi pogodzić ogień z wodą. Niestety ten „ogień” sami wyhodowali swoją nieudolnością w polityce podatkowej i hamowaniu rozwoju gospodarczego. I jak myślicie - czy w budżecie na 2026 znajdzie się kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych i szereg innych postulatów ze 100 konkretów? Cóż szkodziło obiecać
– czytamy w jego wpisie.
