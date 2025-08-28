Górnicy, hutnicy i rolnicy przybyli przed siedzibę partii Polska 2050, by protestować wobec wymierzonych w ich branże decyzjom rządu Koalicji 13 Grudnia. „Dopóki nie mamy atomu, to by mieć stabilność energetyczną, mamy tylko jedno wyjście – pilnować węgla” – mówił jeden z uczestników protestu w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Jak informuje Stanisław Pyrzanowski z Telewizji wPolsce24:
Górnicy, hutnicy, rolnicy z WZZ „Sierpień 80” przybyli tutaj, by wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje, jak wygląda sytuacja w branży
– powiedział reporter Telewizji wPolsce24.
Nasz reporter rozmawiał z Krzysztofem Łabądziem z kopalni Budryk Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
My z JSW jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Nie możemy pozostawiać obojętni wobec słów ministrów, którzy mówią, że górnicy Bóg wie ile zarabiają. My ledwo wiążemy koniec z końcem
– mówił górnik.
Nie będziemy czekać aż nam zamkną kopalnie i nie będziemy mieli na życie. Przychodzimy protestować, by te lenie z ministerstwa zabrały się do roboty
– dodał.
Zapytany o to, jak ocenia fakt, że Niemcy odchodzą od wiatraków i sprowadzają do swojego kraju węgiel kamienny, odparł:
Niemcy nie są głupi i doskonale wiedzą, jak zadbać o swoją energetykę. (…) Wiatraki są drogie i nieefektywne. (…) A elektrownie węglowe pracują na sto procent swoich mocy. Dopóki nie mamy atomu, to by mieć stabilność energetyczną, mamy tylko jedno wyjście – pilnować węgla.
