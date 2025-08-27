Grupa Azoty Polyolefins otrzymała od Hyundai Engineering oświadczenie o odstąpieniu od umowy o realizację projektu Polimery Police według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie giełdowym. Wykonawca jako powód wskazał nieotrzymanie gwarancji zapłaty - podano. „Fachowcy Tuska czego się nie dotkną to zepsują” - ocenił na X Jacek Sasin.
We wczorajszym komunikacie giełdowym Grupy Azoty poinformowano, że Grupa Azoty Polyolefins ma zamiar kwestionować skuteczność złożonego przez wykonawcę oświadczenia. Jak tłumaczy, umowa ta została wypowiedziana przez spółkę zależną 14 sierpnia, więc nie obowiązywała w dniu złożenia oświadczenia.
Wykonawca nie przedstawił stanowiska, w którym zakwestionowałby to odstąpienie
— dodała spółka.
Odstąpienie od umowy
14 sierpnia Grupa Azoty informowała, że jej spółka zależna - Grupa Azoty Polyolefins odstępuje od umowy o kompleksową realizację Projektu Polimery Police według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową, z przyczyn obciążających wykonawcę, czyli Hyundai Engineering. Spółka naliczyła jednocześnie kary umowne wynoszące 111,83 mln euro.
Jak podano wówczas, odstąpienie od umowy nastąpiło w związku z opóźnieniem w odbiorze kluczowych kamieni milowych, brakiem pomyślnego ukończenia ruchów testowych w terminie, osiągnięciem limitu kar umownych naliczonych za opóźnienie oraz nieosiągnięciem porozumienia w przedmiocie roszczeń wzajemnych stron ani kontynuowania dalszych rozmów w oparciu o umowę standstill. Przekazano, że nota obciążeniowa i oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostały dostarczone wykonawcy 14 sierpnia.
Na początku sierpnia Grupa Azoty informowała, że po wygaśnięciu umowy o współpracy i stabilizacji w ramach realizacji projektu Polimery Police oraz nieosiągnięciu porozumienia w przedmiocie roszczeń wzajemnych, Grupa Azoty Polyolefins zdecydowała o naliczeniu kar umownych za opóźnienie na podstawie klauzuli umowy EPC w wysokości 111,8 mln euro. 9 sierpnia Grupa Azoty Polyolefins otrzymała ponad 107,5 mln euro z tytułu gwarancji w związku z nienależytym wykonaniem umowy o realizację projektu Polimery Police.
Nowy kompleks petrochemiczny
W ramach umowy z 11 maja 2019 r. wykonawca miał m.in. zrealizować, w tym zaprojektować oraz wybudować, nowy kompleks petrochemiczny Polimery Police. Umowa ta przewidywała, że całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wyniesie ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne, czyli wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń itp. Na pozostałą kwotę składać się miały nieskapitalizowane koszty funkcjonowania PDH (instalacji propylenu), koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia oraz na przekroczenie kosztów realizacji projektu, wynikające ze specyfiki finansowania projektu.
Wykonawca miał też zapewnić osiągnięcie i utrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w umowach licencyjnych dla Instalacji PDH oraz Instalacji PP. Obie instalacje – Instalacja PDH (produkcja propylenu) oraz Instalacja PP (produkcja polipropylenu) - miały zostać zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.
Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, działa również na rynkach takich produktów, jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.
„Skandal i katastrofa”
Były wicepremier i były minister aktywów państwowych Jacek Sasin stwierdził w mediach społecznościowych, że inwestycjom, ukończonym w 99 proc. grozi fiasko.
Grupa Azoty znów w ślepym zaułku. Najpierw blok węglowy w Puławach, teraz fabryka Polimery Police – inwestycje ukończone w 99%, a grozi im fiasko. W najlepszym wypadku gigantyczne opóźnienia i dodatkowe miliardy kosztów. Skandal i materialna katastrofa dla Grupy! Fachowcy Tuska czego się nie dotkną to zepsują
— napisał na X Sasin.
