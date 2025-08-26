Unia szykuje kolejne sankcje przeciw Rosji, ale czeka z ich wprowadzeniem, bo nie wie, co zrobi Trump

Moskwa / autor: PAP/EPA
Europa uderzy w Rosję… kolejnym, czyli dziewiętnastym pakietem sankcji. Wszystkie poprzednie okazały się skuteczne tylko częściowo, a najbliższy może być jeszcze mniej znaczący. Władze w Brukseli być może czekają na finał negocjacji Kijów-Moskwa i jeśli zawieszenia broni nie będzie, dopiero wtedy zdecydują się na radykalne posunięcia. Zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu ostatniej listy sankcyjnej media informują nieoficjalnie o kolejnych działaniach mających skłonić Rosję do pokoju. Nie ma jednak mowy o blokadzie eksportu rosyjskich surowców. Chodzi jedynie o kolejne statki z tzw. floty cieni, transportujące rosyjską ropę, które trafić mają na unijną czarną listę. Szczegóły – według portalu Politico - będą znane we wrześniu.

Rosja ciągle zarabia

