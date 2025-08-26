”Na pewno wiatraki lądowe po prostu ingerują w życie ludzi, ponieważ te odległości, które są już nawet dzisiaj - 700 m dla wieży o wysokości 300 m, hałasującej, wydzielającej infradźwięki, to jest naprawdę bardzo wielki problem. Ja się nie dziwię ludziom, którzy protestują i myślę, że tych protestów będzie więcej” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Władysław Mielczarski, członek Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników oraz wykładowca w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.
Prof. Mielczarski odniósł się do słów premiera Donalda Tuska, który zachwalał budowę farmy wiatrakowej Baltic Power, w skład której ma wejść 76 wiatraków na Morzu Bałtyckim.
Optymizm premiera jest w jakiś sposób uzasadniony. Politycy powinni być optymistyczni, natomiast jest pytanie,…
