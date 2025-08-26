TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prof. Mielczarski: Jesteśmy podporządkowani polityce unijnej, która niestety prowadzi nas do samobójstwa energetycznego

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Prof. Władysław Mielczarski / autor: Telewizja wPolsce24
Prof. Władysław Mielczarski / autor: Telewizja wPolsce24

”Na pewno wiatraki lądowe po prostu ingerują w życie ludzi, ponieważ te odległości, które są już nawet dzisiaj - 700 m dla wieży o wysokości 300 m, hałasującej, wydzielającej infradźwięki, to jest naprawdę bardzo wielki problem. Ja się nie dziwię ludziom, którzy protestują i myślę, że tych protestów będzie więcej” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Władysław Mielczarski, członek Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników oraz wykładowca w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.

Prof. Mielczarski odniósł się do słów premiera Donalda Tuska, który zachwalał budowę farmy wiatrakowej Baltic Power, w skład której ma wejść 76 wiatraków na Morzu Bałtyckim.

Optymizm premiera jest w jakiś sposób uzasadniony. Politycy powinni być optymistyczni, natomiast jest pytanie,…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych