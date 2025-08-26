Pomimo spadku liczby zezwoleń na pracę dla obcokrajowców ich udział w zatrudnieniu w Polsce rośnie; najszybciej przybywa Kolumbijczyków - informuje „Rzeczpospolita”. Jak podała, najwięcej cudzoziemców trafiło do budownictwa, transportu i logistyki oraz przetwórstwa przemysłowego.
Gazeta przekazała, że w I półroczu tego roku łączna liczba dokumentów pozwalających na legalną pracę obcokrajowców sięgnęła 823 tys. i była o 11 proc. mniejsza niż rok wcześniej.
Mimo to udział obcokrajowców wśród pracowników zarejestrowanych w ZUS rośnie. Na koniec czerwca zwiększył się do 7,6 proc. z 7,3 proc. na koniec 2024 r. W lipcu w rejestrach ZUS przybyło prawie 8 tys. cudzoziemców, zwiększając ich liczbę do 1,25 mln
— zauważyła „Rz”.
Z danych gazety wynika, że Kolumbijczycy są już piątą co do wielkości grupą cudzoziemców w rejestrach ZUS, po Ukraińcach, Białorusinach, Gruzinach i Hindusach. Na koniec lipca było ich 17,9 tys. Jednocześnie trafiło do nich najwięcej, bo 21,5 tys. zezwoleń na pracę w Polsce wydanych w I połowie tego roku.
W ocenie cytowanego przez dziennik zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Andrzeja Kubisiaka, tegoroczny wzrost może być m.in. efektem rosnącej aktywności zawodowej Ukraińców mieszkających w Polsce. Z danych GUS przedstawionych przez gazetę wynika, iż pod koniec lipca było 824,5 tys. pracowników z tego kraju, o 37 tys. więcej niż pod koniec 2024 r.
Jak dodała gazeta, „nie wiadomo jeszcze, jak bardzo na ich sytuację wpłynie prezydenckie weto do ustawy o pomocy dla Ukraińców w Polsce”. W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.
Ekspertka Konfederacji Lewiatan w „Rz” zauważyła, że zawetowana ustawa przedłuża również prawo do legalnego pobytu w Polsce, które obecnie obowiązuje do 30 września. Ustawa miała wydłużyć je do 4 marca 2026 r. i dot. nie tylko uchodźców z Ukrainy, ale również migrantów zarobkowych z tego kraju, którzy przyjechali przed wybuchem wojny.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy. W tle m.in. 800+ dla obywateli Ukrainy. „Swojego zdania nie zmieniam”
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/738696-rosnie-udzial-obcokrajowcow-w-zatrudnieniu-w-polsce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.