Gospodarka ma duże problemy, więc Niemcy czeka wielka reforma wydatków socjalnych i systemu opieki społecznej, zapowiada kanclerz Frierdich Merz. Na zjeździe swojej partii – CDU w Osnabrück w Dolnej Saksonii w sobotę szef rządu – jak informują agencje, wskazywał, że dotychczasowego, funkcjonującego od dekad w Niemczech modelu socjalnego nie da się już trzymać. Tym bardziej, że - jak przyznał, kraj nie jest „tylko w okresie słabości gospodarczej, ale w kryzysie strukturalnym gospodarki”.
Gospodarka się kurczy
Państwo opiekuńcze, jakie mamy dzisiaj, nie może być już finansowane z tego, co produkujemy w gospodarce
— powiedział Merz.
Jego zdaniem „nikt nie powinien mieć złudzeń co do tego, jak głębokie i dalekosiężne są wyzwania”, przed którymi stoi niemiecka gospodarka. …
