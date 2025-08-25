Marek Suski podczas konferencji prasowej PiS poinformował, że prezydencki projekt ws. mrożenia cen energii dla Polaków utknął w Sejmie. Zwrócił się do marszałka Hołowni, żeby ten nie „wygłupiał się z konsultacjami społecznymi nad projektem ustawy, który w treści jest dokładnie taki sam, jaką oni (koalicja rządowa - PAP) wrzucili do ustawy wiatrakowej”. Suski zaznaczył, że sejmowa komisja ds. energii jest gotowa do natychmiastowej pracy. Warunkiem jest skierowanie do niej projektu prezydenta.
Suski mówił na konferencji prasowej, że dochodzi do „skandalicznej sytuacji”, bo „mrożony” w Sejmie jest prezydencki projekt, którego celem jest utrzymanie niższych cen energii. Dodał, że komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych, której jest przewodniczącym jest gotowa szybko zająć się tym projektem.
Jak tylko wpłynie, w ciągu kilku godzin przygotujemy opinie komisji
— powiedział Suski.
Na stronie Sejmu jest informacja, że prezydencki projekt, który trafił tam 21 sierpnia, tego samego dnia został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjnego, a dzień później do konsultacji społecznych, które mają potrwać do 21 września.
Suski powiedział, że oczekuje, iż marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie będzie - jak to ujął - „wygłupiał się z konsultacjami społecznymi nad projektem ustawy, który w treści jest dokładnie taki sam, jaką oni (koalicja rządowa - PAP) wrzucili do ustawy wiatrakowej”. Dodał, że zapisy te były już poddane konsultacjom społecznym.
Knapik z TVN: Taka demokracja
Podczas konferencji nastąpiła również ciekawa wymiana zdań, która pokazała jakie podejście do wiatraków pod domami Polaków mają lewicowo-liberalne środowiska. Redaktor Maciej Knapik z TVN24 zadał pytanie posłowi Suskiemu: „Co wam przeszkadzają te wiatraki?”.
Mieliśmy obowiązujący taki przepis, gdzie była potrzebna zgoda samorządu. Wiecie państwo jak to się w praktyce odbywało? Przychodzili do nas ludzie, którzy mówili: „my jako mieszkańcy danej wsi, gdzie stawiają wiatraki, jesteśmy w mniejszości. Mamy jednego radnego, który nas reprezentuje. A ci państwo z lobbystycznych organizacji przychodzą i nas przegłosowują”
— odpowiedział Suski.
Na co redaktor Knapik, nie zważając na interes i wolę Polaków udzielił skandalicznej riposty: „Taka demokracja”.
Weto prezydenta ws. „ustawy wiatrakowej”
Prezydent Karol Nawrocki - 21 sierpnia - poinformował o zawetowaniu nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która oprócz liberalizowania zasad inwestycji w tę formę energetyki na lądzie, przewidywała też zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.
Jednocześnie prezydent poinformował, że skierował do Sejmu projekt dotyczący mrożenia cen energii elektrycznej, który powtarza dotyczące tego zapisy z zawetowanej ustawy. Tego samego dnia projekt trafił do Sejmu.
