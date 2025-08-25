Spada inflacja, rosną płace i siła nabywcza Polaków - napisał na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, podkreślając, że poniedziałkowe dane GUS o sprzedaży detalicznej są wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. „Czy te dobra trwałego użytku to nie jachty?” - pytał były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.
Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2025 r. wzrosła o 4,8 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 4,4 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 4,8 proc. rdr.
Kolejne mocne dane z polskiej gospodarki. Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła aż o 4,8 proc. wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Rośnie optymizm - bardzo duże wzrosty zakupów dóbr trwałego użytku. Spada inflacja, rosną płace i siła nabywcza Polaków. Przyspieszamy
— napisał na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Rząd czaruje rzeczywistość
Hurraoptymistyczny ton ministra finansów i gospodarki nie spotkał się jednak z uznaniem w mediach społecznościowych.
A to kolejne „osiągniecie” waszego rządu Pan skomentuje❓
— pytał Rafał Bochenek i zamieścił informację o obniżeniu limitu amortyzacji pojazdów do 100 tys. zł.
Czy te dobra trwałego użytku to nie jachty?
— zastanawiał się były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.
Przyspieszacie? Dlatego szukacie kolejnych podatków, jak tu jeszcze ograbić obywateli? Szpitalom nie płacicie. Przyspieszacie owszem do przepaści. Ale najgorsze jest to, że nas razem z sobą zabieracie
— napisał Robert Lewandowski.
Tak mocne, że musicie skokowo cisnąć podwyżki akcyzy, bo wam się budżet nie spina. Obrzydliwe
— ocenił Jan Molski.
