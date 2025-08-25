Przedstawiciele organizacji biznesowych w rozmowie z „Pulsem Biznesu” ostrzegają, że 25 mld zł z KPO przeznaczone na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności może stać się źródłem poważnych nadużyć. Ich zdaniem brak przejrzystych zasad podziału środków i ryzyko politycznych wpływów grożą wypaczeniem celu programu. Eksperci podkreślają, że bez odpowiednich gwarancji finansowych i szerokich konsultacji projekt może zakończyć się skandalem zamiast realnym wsparciem dla sektora obronnego.
Brak przejrzystości i wpływy polityczne
Środki z KPO mają zostać przeznaczone na schrony, rozwój obronności, cyberbezpieczeństwo oraz infrastrukturę o podwójnym zastosowaniu. Jednak - jak podaje „Puls Biznesu” - przedsiębiorcy obawiają się niejasnych reguł podziału pieniędzy. Witold Michałek z Business Centre Club zwraca uwagę, że w komitecie inwestycyjnym spółki celowej BGK mają zasiadać osoby powiązane z rządem.
To może stanowić zagrożenie dla programu
— ostrzega.
Z kolei Konfederacja Lewiatan krytykuje rozwiązania ustawowe, które preferują duże firmy, marginalizując małe i średnie przedsiębiorstwa.
Bez gwarancji zbytu produkty obronne mogą pozostać niesprzedawalne, co stanowi ogromne ryzyko dla programu
— ocenia Agnieszka Lewandowska z Lewiatana.
Kamil Sobolewski z Pracodawców RP dodaje, że potrzebne są gwarancje Skarbu Państwa oraz kontrakty zabezpieczające odbiór wytwarzanej produkcji.
Biznes chce konsultacji i gwarancji zbytu
Kolejne obawy dotyczą niejasnych zasad umarzania pożyczek i sposobu wyjścia BGK z prywatnych inwestycji. Według Lewiatana brak regulacji może prowadzić do „urzędniczej uznaniowości” i powtórki nadużyć, jakie ujawniono przy wsparciu branży HoReCa. Wtedy pieniądze z KPO trafiały nawet na luksusowe zakupy, a sprawą zajęła się Prokuratura Europejska.
Mimo apeli o szerokie konsultacje, resort funduszy stoi na stanowisku, że strategia inwestycyjna ma charakter techniczny i nie wymaga opiniowania. Projekt ustawy ma zostać przedstawiony Radzie Ministrów we wrześniu, a start programu planowany jest na 2026 rok. Formą wsparcia będą pożyczki i inwestycje kapitałowe spółki celowej BGK w prywatne przedsiębiorstwa.
