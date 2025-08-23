W 2026 r. zapłacimy więcej za wyroby tytoniowe, alkohol, napoje słodzone. Wszystko za sprawą wzrostu akcyzy. Podwyższone zostaną także podatek od wygranych oraz CIT dla banków. To nie jedyne nowe obciążenia, które mają pomóc rządowi spiąć budżet. Jak podaje portal money.pl, jest prawie 20 projektów nowych przepisów dotyczących podatków i danin.
Ministerstwo Finansów już od 1 stycznia 2026 r. zamierza zwiększyć stawkę wielu podatków pośrednich. Z nowym rokiem ma zacząć obowiązywać także opłata reprograficzna, czyli dodatkowe 2 proc. doliczane do ceny sprzętu elektronicznego oraz papieru. Aż o 15 proc. wzrośnie akcyza na alkohol, co bezpośrednio przełoży się na ceny w sklepach.
Według wyliczeń branżowych półlitrowa butelka wódki 40-procentowej może zdrożeć o około 4 zł, osiągając cenę detaliczną w granicach około 29,40 zł. Akcyza będzie stanowić blisko 62,5 proc. tej kwoty. Cena piwa (0,5 litra) wzrośnie średnio z około 3,15 zł do 3,25 zł
Jeśli chodzi o wyroby tytoniowe, to z szacunków MF wynika, że w latach 2025-2026 cena paczki 20 papierosów będzie rosnąć średnio o 2,7-3,1 zł rocznie. W przyszłym roku paczka papierosów kosztowałaby 23,85 zł. Podwyżka akcyzy dotyczy także tzw. jednorazówek oraz urządzeń do waporyzacji.
Znaczące zmiany czekają również podatek cukrowy. Od 1 stycznia 2026 roku opłata stała wzrośnie z 0,5 zł do 0,7 zł za litr napoju. Opłata zmienna - za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju - zwiększy się z 0,05 zł do 0,1 zł. Najbardziej drastyczna podwyżka dotyczy napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny - opłata wzrośnie z 0,1 zł do 1 zł za litr. Maksymalny limit opłaty cukrowej zostanie podniesiony z 1,2 zł do 1,8 zł na litr napoju
Wzrosnąć ma także podatek od wygranej
Nowy rok przyniesie także wzrost podatku od wygranych z 10 do 15 procent. Dotyczy to konkursów, gier, zakładów wzajemnych, jak również nagród związanych ze sprzedażą premiową.
Nowa stawka obejmie wygrane uzyskane zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Z kolei w przypadku podatku od nieruchomości, jego górna granica wzrośnie z 1,19 zł do 1,25 zł za metr kwadratowy. I wreszcie – sektor bankowy, gdzie resort finansów chce, aby w roku 2026 stawka CIT dla banków wynosiła 30 proc., w roku 2027 - 26 proc., a od 2028 roku i w kolejnych latach - 23 proc.. Przypomnijmy, że obecnie wynosi 19 proc.
To tylko część planowanych zmian, przy czym muszą one oczywiście przejść przez Sejm i Senat, a w następnym kroku – uzyskać podpis prezydenta. Tymczasem Karol Nawrocki przed wyborami podpisał zobowiązanie do niepodnoszenia podatków.
