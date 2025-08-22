We wtorek 2 września, rozpocznie się XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu, największa międzynarodowa konferencja w Polsce. Piękne miasteczko w Karkonoszach ponownie stanie się centrum dyskusji o najistotniejszych wyzwaniach politycznych, gospodarczych i społecznych, przed jakimi stoi współczesna Europa.
Na konferencji prasowej Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego powiedział:
Jako nowoczesny, otwarty i dynamicznie rozwijający się region wykorzystujemy w pełni nasz potencjał. Doskonałą okazją jest właśnie Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które stwarza niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i budowania relacji wśród najważniejszych decydentów, którzy co roku są uczestnikami tego wyjątkowego wydarzenia. Jestem przekonany, że liczne spotkania, dyskusje i wypracowane podczas nich rozwiązania przełożą się na konkretne decyzje, które pomogą nam odpowiadać na wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesny świat.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest Głównym Partnerem Forum Ekonomicznego.
Kwestie bezpieczeństwa
Partnerem Forum jest także miasto Wrocław. Wiceprezydent Renata Granowska tak mówiła o planach na tegoroczną konferencję:
Oprócz tych tematów, o których mówimy często, czyli infrastruktura czy inwestycje zagraniczne - w tym roku chcielibyśmy zasygnalizować inny istotny aspekt, jakim jest bezpieczeństwo. Chcemy opowiedzieć o naszym najnowszym programie Bezpieczny Wrocław, który łączy nowe technologie, edukację i pokazuje, jak mogą one wpływać na wspólne bezpieczeństwo publiczne. Program jest oparty o rozwiązania sprawdzone w Szwajcarii czy Szwecji.
Pierwszym wydarzeniem konferencji, tradycyjnie jak co roku, będzie prezentacja Raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego. Raport jest jednym z najbardziej wpływowych opracowań ekonomicznych w Polsce, analizującym kluczowe wyzwania społeczno-gospodarcze Europy Środkowo-Wschodniej.
Bogaty program kulturalny
Podczas Forum oprócz debat na tematy polityczne i gospodarcze zaplanowany jest bogaty program kulturalny obejmujący m.in. cykl spotkań autorskich i koncertów, którego zwieńczeniem będzie występ Justyny Steczkowskiej.
Kulminacyjną częścią Forum Ekonomicznego jest zawsze wręczenie nagród dla wybitnych osobowości oraz zasłużonych podmiotów gospodarczych, których aktywność ma wpływ na życie polityczne i społeczne w naszym kraju i regionie. Tytuł Człowieka Roku podczas ostatniego Forum otrzymał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Nagroda Forum w kategorii Firma Roku została przyznana firmie Budimex S.A., a odebrał ją Artur Popko, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Budimex S.A.
Rejestracja na Forum kończy się 27 sierpnia 2025 r. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl.
