„Planujemy uczynić z Polski europejskie centrum produkcji czołgów K2, aby rozszerzyć rynek, w tym eksport do krajów trzecich w Europie” - zapowiedział Czoi Wu Sok z Hyundai Rotem. Południowokoreański koncern zbrojeniowy oficjalnie ogłosił zamiar ulokowania kluczowych elementów swojej działalności w Polsce, co ma związek z nową umową na dostawy i produkcję czołgów dla Wojska Polskiego.
Polska ma być centrum produkcyjnym czołgów K2
Planujemy uczynić z Polski europejskie centrum produkcji czołgów K2, aby rozszerzyć rynek, w tym eksport do krajów trzecich w Europie
— oświadczył Czoi Wu Sok (Choi Woo-seok), szef zespołu ds. działalności Hyundai Rotem w Polsce.
Chcemy także nawiązać nową współpracę z Polską w zakresie przyszłych systemów uzbrojenia, takich jak czołgi zintegrowane z pojazdami bezzałogowymi, pojazdy opancerzone i bezzałogowe
— dodał Czoi, cytowany przez portal dziennika „Hankyoreh”.
Relacjonowane dziś spotkanie przedstawicieli Hyundai Rotem odbyło się 14 sierpnia w ramach dnia medialnego koncernu.
Czoi zwrócił uwagę na fakt, że druga umowa wykonawcza podpisana z Polską, opiewająca na kwotę 6,5 mld dolarów, zakłada nie tylko dostawę czołgów, ale przede wszystkim transfer technologii i produkcję lokalną. W jej ramach tylko trzy pierwsze egzemplarze K2 w wersji spolonizowanej zostaną wyprodukowane w Korei Płd. Hyundai Rotem przekaże technologie montażu, produkcji i remontów czołgów (MRO) firmie Bumar, spółce zależnej Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), która będzie odpowiedzialna za montaż kolejnych 61 maszyn.
Umowa wykonawcza na pozyskanie dla Polski kolejnych 180 czołgów K2, w tym 64 pierwszych czołgów w konfiguracji K2PL, została podpisana 1 sierpnia w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra obrony Republiki Korei An Gju Bak (Ahn Gyu-back) w gliwickich zakładach Bumar-Łabędy.
Czoi podkreślił jednak, że „kluczowe technologie, takie jak układ kierowania ogniem i silnik, będą nadal produkowane w kraju (Korei Płd.)”.
Transfer technologii do Polski
Przedstawiciel Hyundai Rotem zwrócił uwagę, że transfer technologii „pozwoli Bumarowi zabezpieczyć moce produkcyjne czołgów i zapewnić nieprzerwaną operacyjność polskich sił zbrojnych”. Otwiera to też możliwość uczynienia z Polski centrum produkcji tych maszyn.
Czołg K2PL będzie bazą do dalszych działań eksportowych K2 do Rumunii, na Bliski Wschód i do innych krajów
— mówił Li Dzung Jop (Lee Jung-yeop), dyrektor działu rozwiązań obronnych Hyundai Rotem.
Przedstawiciele koncernu zwrócili uwagę, że K2PL zostaną dodatkowo wyposażone w najnowsze technologie, w tym system aktywnej ochrony (APS) oraz system antydronowy (ADS), a także system klimatyzacji i powiększoną przestrzeń wewnętrzną, dostosowaną do potrzeb polskich żołnierzy.
Portal MoneyS zwraca uwagę, że obecnie Hyundai Rotem współpracuje z 731 bezpośrednimi dostawcami obronnymi, osiągając krajowy wskaźnik produkcji czołgu K2 na poziomie 90 proc.
