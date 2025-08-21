UE i Stany Zjednoczone uzgodniły wspólne oświadczenie w sprawie ceł, przewidujące obniżenie stawek na samochody sprowadzane z Unii do USA z 27,5 proc. do jednolitej stawki 15 proc. - ogłosił w czwartek unijny komisarz ds. handlu Marosz Szefczovicz. Jednolita stawka 15 proc. obejmie też leki i czipy.
Wypracowanie wspólnego oświadczenia zapowiedzieli prezydent USA Donald Trump i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas spotkania pod koniec lipca w Szkocji. USA częściowo zrealizowały postanowienia ogłoszone po tamtej rozmowie, wprowadzając stawkę 15 proc. na większość towarów importowanych z UE. Nadal jednak cła na europejskie auta wynosiły 27,5 proc.
Szefczovicz zapowiedział na konferencji prasowej, że 15-proc. cła na samochody będą obowiązywać z mocą wsteczną.
Fiasko ws. alkoholi
Nie udało się wynegocjować ze Stanami Zjednoczonymi niższych ceł na eksport alkoholi z UE do USA
— poinformował dziś unijny komisarz ds. handlu Marosz Szefczovicz.
Komisja Europejska zabiegała w rozmowach o zerowe stawki. Brak porozumienia oznacza, że cło wyniesie 15 proc.
Szefczovicz powiedział na konferencji prasowej w Brukseli, że na razie nie ma porozumienia w sprawie zwolnienia z ceł wina, napojów spirytusowych i piwa. Jak dodał, nie jest wykluczone, że uda się wynegocjować niższe stawki w przyszłości.
Jak dodał, obie strony - UE i USA - zobowiązały się w ogłoszonym dziś wspólnym oświadczeniu, że uwzględnią „także inne sektory i produkty, które mają znaczenie dla ich gospodarek i łańcuchów wartości”, w wykazie produktów, do których miałyby zastosowanie wyłącznie stawki przewidziane przez Światową Organizację Handlu (WTO).
KE zobowiązuje się do rozszerzenia sektorów (zwolnionych z ceł - PAP). Wina, napoje spirytusowe i piwo to jeden z tych sektorów, drugim jest stal i aluminium. Wierzymy bowiem, że przyniesie to korzyści po obu stronach Atlantyku
— podkreślił komisarz ds. handlu.
W sprawie stali i aluminium oświadczenie przewiduje, że UE i USA „zamierzają rozważyć możliwość współpracy mającej na celu zabezpieczenie swoich rynków krajowych przed nadwyżkami mocy produkcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych łańcuchów dostaw między nimi, w tym poprzez rozwiązania w zakresie kontyngentów taryfowych”.
