Putin zachęca Zachód do biznesu. Chętnych do interesów z Moskwą nie brakuje. W tle nie tylko szybkie poluzowanie sankcji

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Władimir Putin / autor: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Władimir Putin / autor: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Wraz z szansami na pokój na Ukrainie wraca temat przyszłej współpracy gospodarczej Zachodu z Rosją. Jej prezydent otwiera już gigantowi naftowemu Exxon drogę do odzyskania kilku miliardów dolarów i powrotu do interesów na Sachalinie. Czy szefowie tego koncernu będą naciskać na Donalda Trumpa, by jak najszybciej przekonał Kijów do porozumienia z Moskwą?

Biznes po spełnieniu warunków

Gdy pojawia się zapowiedź spotkania Putin – Trump – Zełenski i szanse na rozmowy pokojowe rosną, to także – co oczywiste - kwestia wznowienia relacji gospodarczych z Rosją stawać będzie coraz częściej na agendzie dyplomatyczno-politycznej. O ile w poprzednich miesiącach pojawiały się tylko nieoficjalne doniesienia medialne dotyczące wznowienia handlu rosyjskimi surowcami (szczególnie gazem), o tyle ostatnio mocny sygnał w sprawie odblokowania relacji wysłał przywódca Kremla.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych