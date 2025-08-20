Wraz z szansami na pokój na Ukrainie wraca temat przyszłej współpracy gospodarczej Zachodu z Rosją. Jej prezydent otwiera już gigantowi naftowemu Exxon drogę do odzyskania kilku miliardów dolarów i powrotu do interesów na Sachalinie. Czy szefowie tego koncernu będą naciskać na Donalda Trumpa, by jak najszybciej przekonał Kijów do porozumienia z Moskwą?
Biznes po spełnieniu warunków
Gdy pojawia się zapowiedź spotkania Putin – Trump – Zełenski i szanse na rozmowy pokojowe rosną, to także – co oczywiste - kwestia wznowienia relacji gospodarczych z Rosją stawać będzie coraz częściej na agendzie dyplomatyczno-politycznej. O ile w poprzednich miesiącach pojawiały się tylko nieoficjalne doniesienia medialne dotyczące wznowienia handlu rosyjskimi surowcami (szczególnie gazem), o tyle ostatnio mocny sygnał w sprawie odblokowania relacji wysłał przywódca Kremla.…
