„W pierwszym półroczu tego roku za pomocą systemu BLIK wykonano 1,4 mld transakcji, o 24 proc. więcej licząc rok do roku” - poinformowała Katarzyna Matuszczyk z Polskiego Standardu Płatności. Łączna wartość transakcji przekroczyła 207,3 mld zł; to wzrost o 31 proc. rok do roku.
Jak przekazała Katarzyna Matuszczyk z zarządu Polskiego Standardu Płatności (PSP), który obsługuje system BLIK, średnio użytkownicy wykonywali 7,7 mln transakcji dziennie, a wartość pojedynczej płatności wyniosła 149 zł.
Nasi użytkownicy realizowali w pierwszym półroczu 2025 r. ponad 5 tys. transakcji na minutę
— zauważyła.
Udział transakcji w kanale zakupów internetowych (e-commerce) w ogólnej liczbie transakcji BLIK to 47,5 proc., co jest wynikiem nieco mniejszym niż w roku ubiegłym. Zwiększył się za to udział przelewów na telefon - do 25,5 proc. ogółu, a na trzecim miejscu uplasowały się płatności w sklepach stacjonarnych (24 proc.). Kolejne były płatności zbliżeniowe w sklepach stacjonarnych (11,4 proc.) oraz transakcje w bankomatach (2,7 proc.).
Transakcje w e-commerce
Wartość transakcji w e-commerce sięgnęła 102,4 mld zł i była wyższa o 29 proc. w ujęciu rocznym. Łącznie było to blisko 662 miliony płatności, czyli o 22 proc. więcej w ciągu roku. Dziennie było to 3,7 mln transakcji, a średnio jedna transakcja w tym segmencie opiewała na 155 zł.
Kanał e-commerce w BLIK-u rośnie niemal trzy razy szybciej niż polski rynek e-commerce
— zauważyła Matuszczyk.
Przekazała, że ze względu na wartość transakcji najpopularniejszą kategorią była moda, usługi finansowe oraz płatności za rachunki. W przypadku liczby transakcji były to zakłady bukmacherskie, usługi transportowe oraz ponownie moda.
Kategoria dom i ogród charakteryzuje się najwyższym koszykiem zakupowym, 356 złotych, natomiast usługi transportowe to kategoria z najniższą wartością koszyka w wysokości 36 złotych
— poinformowała przedstawicielka PSP.
355 mln przelewów na telefon
W I półroczu br. wykonano także 355 mln przelewów na telefon, o jedną czwartą więcej niż w I półroczu 2024 r. Dziennie BLIK obsługuje 2 mln transakcji w tym segmencie, a ich średnia wartość to 164 zł.
W przypadku płatności w sklepach transakcyjnych było to 338 mln transakcji, czyli o prawie jedną trzecią więcej w ujęciu rocznym.
Już niemal połowę transakcji w tym kanale stanowią transakcje w formule zbliżeniowej
— dodała.
Najczęściej z płatności BLIK w sklepach korzystali mieszkańcy woj. mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Średnio dziennie obsługiwano 1,8 mln transakcji, a wartość jednej opiewała na 58 zł. Samych płatności zbliżeniowych wykonano 159 mln, na kwotę 7,3 mld zł. Pojedyncza transakcja średnio sięgnęła 46 zł.
Wzrost zarówno wypłat, jak i wpłat
Płatności w bankomatach było 38 mln, o 11 proc. więcej rdr. Przekłada się to na 200 tys. transakcji dziennie, a ich średnia wartość wyniosła 720 zł na płatność. Przedstawicielka PSP zwróciła uwagę, że obserwowano wzrost zarówno wypłat, jak i wpłat, lecz w segmencie tym dominują wypłaty, których było prawie 33 mln wobec 5 mln wpłat.
Matuszczyk dodała, że w systemie BLIK na koniec czerwca br. zarejestrowanych było 32,6 mln aplikacji mobilnych, z czego 19,4 mln użytkowników było aktywnych. Liczba aktywnych osób wzrosła w rok o 15 proc. Aktywny użytkownik to osoba realizująca przynajmniej jedną transakcję w miesiącu.
BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł.
