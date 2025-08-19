Sytuacja budżetu państwa i szerzej finansów publicznych staje się coraz bardziej dramatyczna i w związku z tym minister finansów Andrzej Domański, coraz bardziej nerwowo poszukuje oszczędności.
W związku z tą sytuacją, zaproponował ministrowi obrony, aby zobowiązania zaciągnięte przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) od momentu powstania, a więc od 2022 roku, były pokrywane ze środków z części 29 budżetu państwa, wydatki na obronę narodową.
Przypomnijmy, ze FWSZ powstał w ramach nowej ustawy o obronie Ojczyzny z marca 2022 roku i w jego ramach miały być gromadzone z wielu różnych źródeł, dodatkowe środki na finansowanie obrony narodowej, a bardziej precyzyjnie na zakupy uzbrojenia.
I tak w roku 2022 z FWSZ wydatkowano 14,5 mld zł, w 2023 roku 23,3 mld zł, w 2024 roku 35 mld zł ( 65,5% planowanych), wreszcie w 2025 roku wydatki z zaplanowano na poziomie ponad 76 mld zł ( do połowy roku zrealizowano je na poziomie zaledwie 16,2 %) Ponieważ większość tych wydatków z FWSZ jest finansowana z dochodów o charakterze pożyczkowym, w związku z tym powstają zobowiązania, które niejako z marszu, trzeba spłacać razem z odsetkami.
Do tej pory są to zobowiązania Skarbu Państwa i w związku z tym są one spłacane tak jak wszystkie inne zobowiązania o tym charakterze, od następnego roku miałby jak już wspomniałem,być spłacane z budżetu państwa z jego części 29.
A ponieważ te zobowiązania Funduszu już obecnie stanowią kwoty przekraczającą 100 mld zł i choć mają one charakter długookresowy, to jednak rocznie razem z odsetkami będą wymagały wielomiliardowych wydatków.
A te wydatki będą coraz bardziej uszczuplały środki budżetowe przeznaczane na obronność i w związku z tym za kilka lat, będą tak poważnym obciążeniem, że będzie brakowało środków na bieżące wydatki finansowania obrony narodowej.
Propozycja ministra Domańskiego tak naprawdę jest próbą złamania zapisów wspomnianej ustawy o obronie Ojczyzny, bowiem zamiast przeznaczania na obronę narodową znaczących środków pozabudżetowych, zobowiązania z tego tytułu, będą corocznie uszczuplały wydatki budżetowe na obronność.
Przypomnijmy, że w związku z tym, że wiosną tego roku Komisja Europejska uruchomiła tzw. klauzulę wyjścia, czyli możliwość przejściowego pomniejszania deficytu sektora rządowego i samorządowego o część wydatków przeznaczanych na obronę narodową przez poszczególne kraje członkowskie.
Chodzi o możliwość odliczania maksymalnie średniorocznie 1,5% PKB wydatków na zakupy uzbrojenia przez najbliższe 4 lata , a więc do 2028 roku włącznie i w ten sposób kraje UE dokonujące dużych wydatków na zbrojenia w najbliższych latach, nie byłyby obejmowane unijną procedurą nadmiernego deficytu.
Minister Domański już wiosną tego roku zwrócił się do KE o możliwość skorzystania przez Polskę z tej klauzuli, co oznacza, że w sytuacji zagrożenia rosyjskiego, rozumie konieczność zwiększania przez nasz kraj środków na zbrojenia.
Z drugiej jednak strony różnymi swoimi działaniami ogranicza możliwość wydatkowania środków z FWSZ , stąd wykorzystanie tego Funduszu w 2024 roku tylko na poziomie 65,5%, a po I półroczu tego roku zaledwie na poziomie 16,2%, co oznacza ,że do końca roku nie ma już szans pełnej realizacji wydatków.
Teraz jeszcze dochodzi skandaliczna propozycja ministra Domańskiego, spłacania zobowiązań Funduszu ze środków budżetowych przeznaczanych na wydatki na obronę narodową, co tak naprawdę oznacza poważne ograniczenie budżetowego finansowania tych wydatków.
I aż dziw bierze, że wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak -Kamysz, który publicznie zapewnia o ciągłym wzroście wydatków na obronę narodową, pozwala ministrowi finansów na działania, które te wydatki poważnie ograniczają już teraz, a jeszcze bardziej, będą ograniczać w przyszłości.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/738153-niebywaly-skandal-tego-chce-minister-domanski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.