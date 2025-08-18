Skandaliczna lista. Polski nie ma w pierwszej dziesiątce liderów pomagających Ukrainie! Koszty naszego wsparcia to 40 mld euro

Gigantyczna polska pomoc dla Ukrainy przechodzi niezauważona w oficjalnych statystykach. Choć koszty naszego wsparcia szacuje się na ponad 40 mld euro, to Polska nie znalazła się nawet w pierwszej 10. liderów pomocy.

W gorącym momencie – gdy na Alasce Donald Trump spotykał się Władimirem Putinem, a rozmowy na temat rozejmu z udziałem unijnych liderów i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego szykowane są w Waszyngtonie, portal Statista.com opublikował raport finansowy o tym, jak poszczególne kraje pomagają Ukrainie. Okazuje się, że Polski nie ma w pierwszej dziesiątce. Na liście jest natomiast Dania, Szwecja czy Francja i Holandia, a nawet instytucje unijne.

Polski tutaj nie ma 

Ranking obejmuje okres od 24 stycznia 2022 roku, czy na miesiąc przed napaścią Rosji na Ukrainę, do końca…

