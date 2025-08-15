Coraz więcej osób wchodzących na rynek pracy wybiera freelancing, zamiast pracy na etat. Skąd tego typu decyzje? Freelancing to w wielu przypadkach jedyny sposób, by rozpocząć karierę zawodową.
Według badania platformy Freelancehunt coraz więcej młodych Polaków traktuje freelancing jako pierwszy krok do zdobycia doświadczenia zawodowego i niezależności finansowej. Powodem może być rosnące bezrobocie wśród młodych.
Według najnowszych danych Eurostatu, w maju stopa bezrobocia w Polsce w grupie wiekowej poniżej 25 lat wyniosła 13,5 proc. Oznacza to wzrost aż o 27,4 procent rok do roku – najwięcej w całej UE.
Młodzi freelancerzy coraz częściej rozpoczynają swoją aktywność od prostszych zleceń z zakresu copywritingu, social mediów, grafiki użytkowej czy edycji wideo.
nt/Telewizja wPolsce24
