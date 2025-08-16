Dochody budżetu państwa po lipcu wyniosły 313,8 mld zł, a wydatki 470,5 mld zł – podało Ministerstwo Finansów. Deficyt wyniósł 156,7 mld zł, co stanowi 54,3 proc. planu na cały ten rok. „Wzrost deficytu rok do roku o 90%! Tak wygląda rządowy bal na Titanicu” - wskazała posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Po siedmiu miesiącach tego roku dochody budżetu wyniosły 313,8 mld zł, co stanowi 49,6 proc. planu na rok 2025. Z szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń-lipiec 2025 r. wynika, że dochody podatkowe wyniosły 277,3 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2024 r. o ok. 41,7 mld zł, czyli o 13,1 proc.
Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie styczeń – lipiec 2025 r. wyniosło 35,6 mld zł i było niższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 3,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2024 r.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2025 r. wyniosło 470,5 mld zł tj. 51,1 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 31,3 mld zł (tj. o 7,1 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024.
Bal na Titanicu
Wyniki te w mediach społecznościowych skomentowała posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska.
Lipiec 2024 r. - 82,8 mld zł deficytu. Lipiec 2025 r. - 156,7 mld zł deficytu! Wzrost deficytu rok do roku o 90%! Tak wygląda rządowy bal na Titanicu
— wskazała była wiceminister rozwoju.
