Ekonomiści PKO BP przewidują, że RPP zdecyduje się na ostatnią w tym roku obniżkę stóp procentowych dopiero pod koniec 2025 r. Kluczowe będą dane o inflacji, cenach energii i kształcie przyszłorocznego budżetu. Ponadto GUS podał dane o inflacji w lipcu.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2025 r. wzrosły rdr o 3,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc.
— podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.
PKO BP podaje dane o inflacji
Z kolei ekonomiści PKO BP poinformowali o inflacji poszczególnych towarów.
Inflacja cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniosła 4,9 proc. r/r, bez zmiany względem poprzedniego miesiąca. Hamowały wzrosty cen mięsa (3,1 proc. r/r), w szczególności drobiowego (11,2 proc. r/r), a także olejów i tłuszczy (8,3 proc. r/r). W przeciwnym kierunku oddziaływała przyspieszająca inflacja cen owoców (12,2 proc. r/r), warzyw (-0,3 proc. r/r) oraz cukru (-27,3 proc. r/r). W 2 połowie 2025 r. oczekujemy lekkiego spowolnienia inflacji żywnościowej, choć pozostanie ona podwyższona
— wskazali ekonomiści PKO BP.
Dodali, że w lipcu ceny paliw spadły o 6,8 proc. w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 3,5 proc. w stosunku do czerwca. Zwrócili uwagę, że wzrost cen w ujęciu miesięcznym mógł być opóźnionym efektem wzrostu cen ropy w czerwcu, który utrzymał się także w lipcu, ale przyznali, że zaskoczeniem okazała się skala tego wzrostu, bo rynkowe notowania wskazywały na wzrost cen paliw o około 2 proc. m/m.
Ceny użytkowania mieszkania wzrosły w lipcu o 0,9 proc. m/m i 4,4 proc. r/r – tym samym dynamika roczna w tej kategorii obniżyła się istotnie względem 10,5 proc. r/r w czerwcu. Spadek wynika z wygaśnięcia efektu zeszłorocznego uwolnienia cen energii (ceny w tej kategorii w lipcu 2024 wzrosły o 7,0 proc. m/m). Spadek wskaźnika wspierały także niższe ceny gazu (-7,9 proc. m/m) wynikające z obniżenia taryf gazowych. W przeciwnym kierunku oddziaływał powrót opłaty mocowej (ceny energii elektrycznej wzrosły o 8,3 proc. m/m) i odmrożenie cen ciepła systemowego. Zakładamy, że dynamika cen energii elektrycznej do końca roku nie wzrośnie istotnie (pomimo zapowiedzi prezydenta o możliwym wecie ustawy zawierającej mrożenie cen do końca roku)
— napisali ekonomiści PKO BP.
Ich zdaniem, inflacja bazowa w lipcu obniżyła się do 3,3 proc. z 3,4 proc. w czerwcu i do końca roku pozostanie w przedziale 3-3,5 proc. w ujęciu rocznym.
(…) spadek inflacji w lipcu to naszym zdaniem za mało by skłonić RPP do obniżenia stóp procentowych na posiedzeniu we wrześniu. Dopiero trwały powrót inflacji do celu w połączeniu z pewnością co do cen energii w IV kw. 2025 r. i kształtu ustawy budżetowej na 2026, uwzględnione w listopadowej projekcji inflacji i PKB, pozwolą Radzie dokonać ostatniej w tym roku obniżki o 25 pb
— stwierdzili ekonomiści PKO BP.
