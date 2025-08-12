Opłaty pobierane za badanie techniczne różnych typów pojazdów nie zmieniły się od 2004 roku. Właściciele stacji diagnostycznych od kilku lat domagali się od rządzących ich podwyższenia, skarżąc się, że obecne stawki nawet w połowie nie pokrywają kosztów badania. Dopięli swego. Podwyżki będą, choć nie tak znaczące, jak oczekiwali.
Wiceminister infrastruktury, Stanisław Bukowiec, poinformował, że najprawdopodobniej już od września zmotoryzowani – w tym rolnicy – zostaną zmuszeni głębiej sięgnąć do kieszeni, gdy będą musieli poddać swój pojazd obowiązkowemu badaniu technicznemu. Polityk zdradził, że w przypadku auta osobowego opłata za tego typu usługę wzrośnie z obecnych 98 zł do 149 zł.
Proponujemy, aby urealnienie opłaty za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie
— powiedział wiceminister.
W przypadku innych typów pojazdów podwyżki mają być proporcjonalnie wyższe. A więc kierowcy pojazdów zasilanych gazem zapłacą około 240 złotych, ciężarówek – blisko 230 złotych, zaś motocykli i ciągników rolniczych – nie mniej niż 93 złote.
Bukowiec zaznaczył, że dotychczasowa wysokość opłaty za badanie techniczne należała w Polsce do najniższych w Europie; po urealnieniu nadal będzie znacznie niższa niż np. w Niemczech, we Włoszech, na Słowacji czy w Estonii, kształtując się na poziomie Węgier, Finlandii, Portugalii czy Grecji.
Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym
Wiceminister poinformował też, że Ministerstwo Infrastruktury ma plany na poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co zostanie odzwierciedlone w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Wspomniany projekt ma na celu uszczelnienie systemu badań technicznych pojazdów, stworzenie spójnego nadzoru nad prawidłowością ich przeprowadzania
— wskazał Bukowiec.
Wprowadzony zostanie między innymi nowy system szkolenia diagnostów, dzięki któremu będą oni mogli cyklicznie podnosić kompetencje i kwalifikacje tak, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z nieustannego postępu technologicznego
— dodał.
Możliwość badania przed wyznaczonym terminem
W projekcie zostanie zaproponowana również możliwość badania technicznego 30 dni przed wyznaczonym terminem bez skracania okresu ważności kolejnego badania - np. dla osób, które planują wyjazd w okresie, w którym wypada badanie
— przekazał.
Bukowiec powiedział, że jednym z założeń nowelizacji ustawy będzie wprowadzenie obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej przy przeprowadzeniu badania technicznego. W ustawie zostanie zapisana też cykliczna waloryzacja opłat za badania techniczne.
Obecna na konferencji prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Jolanta Źródłowska oceniła, że urealnienie opłat za badania techniczne poprawi ich jakość i jest szansą na modernizację i zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych.
Bardzo nam również zależy na podniesieniu prestiżu zawodu diagnosty i zachęceniu młodych ludzi do wyboru tej ścieżki kariery, bo nie mamy w tej chwili zmiany pokoleniowej w tym zawodzie
— dodała.
