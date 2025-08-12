PKP Cargo poinformowało w komunikacie, że do 31 lipca br. spółka nie otrzymała odpowiedzi związków zawodowych na propozycje ograniczenia układu zbiorowego pracy, wobec czego rozpoczyna zwolnienia grupowe. Potrwają do 30 września i obejmą do 765 pracowników.
Jak podał przewoźnik, termin uzgodnienia ze związkami zawodowymi dotyczący obowiązywania wypowiedzianego w czerwcu 2025 r. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy upłynął 31 lipca, jednak do tego czasu nie nadeszła ze strony związkowej żadna odpowiedź, w związku z tym zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu restrukturyzacji w obszarze zatrudnienia. Zgodnie z założeniami Planu Restrukturyzacji proces zwolnień grupowych będzie musiał odbyć się do 30 września 2025 i obejmie do 765 pracowników.
Pod koniec czerwca zarząd PKP Cargo zaproponował pracownikom zrzeczenie się części przywilejów wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i zastąpienie ich systemem motywacyjnym, opartym na efektywności pracy. Rzekomym celem miało być uniknięcie zwolnień grupowych.
Układ obowiązuje do połowy 2026 r., odstąpienie lub wyłączenie najbardziej kosztownych elementów ZUZP w ocenie spółki umożliwiłoby osiągnięcie efektów oszczędnościowych porównywalnych do zaplanowanych na 2025 r. efektów redukcji zatrudnienia. Według spółki chodziło o rezygnację z elementów wykraczających ponad Kodeks Pracy, jak między innymi wyższe niż wynikające z KP wynagrodzenie za czas choroby czy dłuższe okresy wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.
Zarząd PKP Cargo w lipcu 2024 r. zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w zakładach i centrali spółki. W efekcie zatrudnienie zostało zmniejszone o 3665 pracowników. Obecnie spółka zatrudnia ok. 10 tys. osób.
PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc. Za 2024 r. spółka odnotowała 2,41 mld zł straty netto przy EBITDA w wysokości niecałych 300 mln zł.
as/PAP
