Premier Donald Tusk powołał Renatę Mroczek na 5-letnią kadencję na stanowisku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - poinformował Urząd. Mroczek została wyłoniona w procedurze otwartego naboru na to stanowisko.
Ustawa przewiduje, że Prezesa URE powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na jedną, 5-letnią kadencję. Po upływie kadencji Prezes URE pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy. Kadencja poprzedniego prezesa, Rafała Gawina upłynęła w lipcu 2024 r.
Renata Mroczek od 30 października 2024 r. pełniła funkcję Wiceprezesa URE. Wcześniej, od 2017 r. kierowała Środkowo-Zachodnim Oddziałem Terenowym URE z siedzibą w Łodzi – największą terenową jednostką Urzędu obejmującą swoją właściwością województwo mazowieckie i łódzkie.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy Prawa energetycznego, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Obecnie kompetencje Prezesa URE obejmują m.in. udzielanie i cofanie koncesji przedsiębiorstwom działającym na rynku energii i paliw, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach.
