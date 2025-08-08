Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów opublikowało raport, z którego wynika, że w kwietniu 2025 roku na naszym kontynencie sprzedano łącznie 49 (słownie: czterdzieści dziewięć) nowych samochodów marki jaguar. Dla porównania: w kwietniu 2024 roku sprzedaż nowych jaguarów wyniosła 1961 sztuk. Przyznacie Państwo, że to olbrzymi spadek: z 1961 do 49 miesięcznie. To zresztą stały trend. Jeszcze w okresie między styczniem a kwietniem 2024 roku sprzedano w Europie 10.778 samochodów tej marki, ale już w analogicznym okresie roku 2025 – tylko 2520 sztuk.
Co się stało? Czy koncern Jaguar Land Rover przestał produkować dobre auta? Czy najnowsze modele jaguara okazały się usterkowe? Nic z tych rzeczy. Nastąpiła jedna zmiana, za to fundamentalna. W listopadzie 2024 roku kierownictwo firmy…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/737186-jak-jaguar-z-drapieznika-stal-sie-tlustym-kotem-domowym