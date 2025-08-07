Andrzej Klesyk został odwołany z funkcji prezesa PZU. Jego obowiązki czasowo pełnił będzie Tomasz Tarkowski

Sprawdź autor: Andrzej Barabasz (Chepry), CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Rada nadzorcza PZU odwołała Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa spółki - poinformowała firma w komunikacie. Dodano, że czasowo obowiązki szefa PZU będzie pełnił członek zarządu Tomasz Tarkowski.

Uchwała rady nadzorczej weszła w życie w chwilą podjęcia i nie zawiera informacji o przyczynach odwołania.

Tomasz Tarkowski pełniącym obowiązki prezesa

Jednocześnie spółka podała, że rada nadzorcza PZU zdecydowała o czasowym powierzeniu obowiązków prezesa PZU dotychczasowemu członkowi zarządu - Tomaszowi Tarkowskiemu.

Klesykowi rada nadzorcza PZU powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki 27 stycznia tego roku. Następnie 27 lutego powołała go na stanowisko prezesa spółki od 3 marca 2025 r., a 2 lipca tego roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Klesyka na szefa PZU.

mly/PAP

