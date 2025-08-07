Rada nadzorcza PZU odwołała Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa spółki - poinformowała firma w komunikacie. Dodano, że czasowo obowiązki szefa PZU będzie pełnił członek zarządu Tomasz Tarkowski.
Uchwała rady nadzorczej weszła w życie w chwilą podjęcia i nie zawiera informacji o przyczynach odwołania.
Tomasz Tarkowski pełniącym obowiązki prezesa
Jednocześnie spółka podała, że rada nadzorcza PZU zdecydowała o czasowym powierzeniu obowiązków prezesa PZU dotychczasowemu członkowi zarządu - Tomaszowi Tarkowskiemu.
Klesykowi rada nadzorcza PZU powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki 27 stycznia tego roku. Następnie 27 lutego powołała go na stanowisko prezesa spółki od 3 marca 2025 r., a 2 lipca tego roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Klesyka na szefa PZU.
