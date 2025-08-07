Do sieci trafiły pierwsze screeny z testów nowej funkcji, która może zmienić sposób korzystania z aplikacji mobilnej sieci sklepów Żabka. Użytkownicy Żappki, których jest już 10,7 mln, będą mogli rywalizować w grach, zdobywać punkty i wymieniać je na nagrody – zniżki do wykorzystania w sklepach sieci. Usługa dopiero powstaje, ale już wzbudza spore zainteresowanie.
Punkty, rankingi, nagrody. Tak mają wyglądać gry w Żappce
Żabka pracuje nad wprowadzeniem gier dostępnych bezpośrednio z poziomu aplikacji. Na ujawnionych zrzutach ekranu widać, że system oparty będzie na rankingach – widocznych w aplikacji tabelach wyników, które mają być resetowane co tydzień. Dzięki temu użytkownicy będą mogli zaczynać od nowa i próbować poprawiać swoje rezultaty. Za aktywność przewidziane są nagrody, dzięki którym będzie można zaoszczędzić przy codziennych zakupach w sklepach Żabka.
Szczegóły dotyczące terminu premiery nowej funkcji aplikacji Żappka, rozgrywki czy nagród, na razie są owiane tajemnicą. Gry i kody do PlayStation i Xboxa – to już działa To nie pierwszy krok Żabki w stronę cyfrowej rozrywki. W aplikacji Żappka już teraz można kupować gry, pre-paidy i subskrypcje do takich platform jak:
•PlayStation,
•Xbox,
•Nintendo,
•Google Play,
•PC.
Po wejściu w zakładkę „Usługi” i kliknięciu w „Gaming w Żabce” użytkownik wybiera produkt, pokazuje kod kasjerowi i po zapłacie – możliwej także gotówką – otrzymuje wydrukowany na paragonie kod aktywujący cyfrową zawartość.
Żabka z własnym serwerem na Discordzie
Sieć sklepów nie tylko testuje nowe funkcje, ale też rozwija swoje kanały kontaktu z użytkownikami. Od 2022 roku działa oficjalny serwer Żabki na platformie Discord, za którą gracze przepadają.
Można tam m.in. zdobywać dodatkowe żappsy i brać udział w aktywnościach. Społeczność liczy ponad 16 tysięcy użytkowników.
Internauci wspominają kultową żabę
Wielu nowa funkcja przywołuje wspomnienia związane z Żabu – wirtualną żabą obecna niegdyś w aplikacji. Postać reagowała na zakupy, można ją było personalizować i rozwijać, a za aktywność czekały nagrody. Choć funkcja nie jest już dostępna, wspominana jest z sentymentem. Wprowadzenie gier do Żappki może być kolejnym krokiem w tym kierunku – z jeszcze większym potencjałem.
Żappka: zakupy i rozrywka w jednym miejscu?
Nowa funkcja gier w aplikacji Żappka może sprawić, że stanie się ona nie tylko narzędziem do oszczędzania, ale też źródłem codziennej rozrywki – szczególnie dla tych, którzy cenią interaktywność i rywalizację.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/737098-zabka-wchodzi-w-gamingwyciekly-pierwsze-screeny-z-aplikacji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.