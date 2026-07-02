Nauczyciel odmówił używania "zaimków". Teraz opuścił areszt

Irlandzki nauczyciel Enoch Burke został zwolniony z więzienia po 700 dniach za złamanie nakazu sądowego zakazującego mu wstępu do Wilson’s Hospital School w hrabstwie Westmeath. Wcześniej był on niszczony za to, że odmówił stosowania „odpowiednich zaimków” wobec transpłciowych uczniów. Z więzienia zwolniony został na mocy postanowienia Sądu Najwyższego w Dublinie.
Wymiar sprawiedliwości utrzymywał, że jest on „niebezpieczny dla uczniów”, ponieważ łamał zakaz zbliżania do szkoły, który został wprowadzony, ponieważ odmówił on… używania „odpowiednich zaimków” wobec transpłciowych uczniów.
Do zawieszenia Burke’a doszło w sierpniu 2022 roku po tym, jak wdał się w spór z dyrekcją szkoły ws. zaimków.
Mimo to nauczyciel pojawiał się na terenie szkoły, nawet po tym, jak otrzymał sądowy zakaz. Nie stosował się do niego, co ostatecznie doprowadziło do kary więzienia.
Irlandzka prawica postrzega Burke’a jako obrońcę wolności religii.
Chociaż irlandzki Sąd Najwyższy zwolnił go z więzienia, to i tak krytycznie ocenił „postępowanie” byłego już nauczyciela.
Byliśmy świadkami niedawnych scen deprawacji podczas parady Dublin Pride, gdzie mężczyźni przebrani za psy szczekali, sataniści maszerowali w paradzie i miały miejsce inne perwersyjne widowiska. To właśnie tego rodzaju nieprzyzwoitości uczy się dzieci w szkołach w całym kraju, a mimo to sędzia Sądu Najwyższego uważa, że to Enoch Burke stanowi zagrożenie. To hańba.
— napisano na oficjalnym profilu Enocha Burke’a w serwisie X.
as/X/christiantoday.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764017-nauczyciel-odmowil-uzywania-zaimkow-teraz-opuscil-areszt
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