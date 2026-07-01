Dwie osoby, mężczyzna i kobieta, wspięły się na szczyt Empire State Building w Nowym Jorku i rozwiesiły tam transparent o wydźwięku pacyfistycznym - wynika z relacji telewizji Fox News. Po zejściu ze szczytu, mężczyzna… oświadczył się kobiecie, co uchwyciły telewizyjne kamery. Para została zatrzymana
Empire State Building ma 102 kondygnacje. Dwie zamaskowane osoby ubrane na czarno stoją na szczycie anteny na dachu wieżowca. Wygląda na to, że są to kobieta i mężczyzna. Wysokość budynku razem z iglicą to 443,2 m.
Hasło na czarnym transparencie dotyczy siły miłości i światowego pokoju.
Fox News zaznacza, że nie wiadomo, jak osoby te znalazły się na szczycie. Nie są też znane ich intencje.
Po zejściu ze szczytu, mężczyzna… oświadczył się kobiecie, co uchwyciły telewizyjne kamery.
Internauci bardzo szybko zidentyfikowali kim są śmiałkowie, którzy weszli na ten popularny w Nowym Jorku budynek. To Angela Nikolau i Ivan Beerkus, których połączyła pasja do… wspminania się na wysokie budynki.
Według Fox News osoby te zostały zatrzymane. Jak zaznacza stacja, nie wiadomo, w jaki sposób para znalazła się na szczycie.
Rzecznik nowojorskiej policji powiedział, że sprawa „nadal się rozwija”, i że departament „nie ma nic do dodania”. Policja poinformowała nowojorczyków, aby spodziewali się zamkniętych dróg i działań służb w okolicach budynku - podała AP.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763953-szokujace-zdarzenie-w-nowym-jorku-wideo
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