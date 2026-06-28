„Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w ciągu 49 dni” - poinformowano na jego kontach w portalach społecznościowych. Na zakończenie wyzwania pokonał królewski dystans dwa razy w ciągu doby: w New Jersey i w Nowym Jorku.
Stworzyliśmy historię! Teraz czas na regenerację i słyszymy się w następnych dniach
— napisano.
Do tej pory 50 maratonów w 50 stanach USA przebiegł jedynie amerykański ultramaratończyk Dean Karnazes - udało mu się to w 2006 roku, ale zajęło o jeden dzień więcej.
Start wyzwania
Wyzwanie na jego wzór Sobania rozpoczął 10 maja, startując na moście Golden Gate w San Francisco. Finał biegu, z metą na Times Square w Nowym Jorku, pierwotnie został zaplanowany na 28 czerwca. Po 47 dniach biegu Polak postanowił pojawić się na jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie placów wcześniej, tym samym bijąc rekord należący do Amerykanina.
W wyprawie, oprócz Sobani, wziął udział sześcioosobowy zespół, w tym fizjoterapeuta, operatorzy kamer, kierowcy i osoba odpowiedzialna za portale społecznościowe. Pomiędzy większością stanów ekipa przemieszczała się głównie dwoma kamperami, a w przypadku Hawajów i Alaski - samolotem.
„Polski Forrest Gump”
Biegacz bywa nazywany „Polskim Forrestem Gumpem”. W marcu 2025 r. ukończył bieg w poprzek Stanów Zjednoczonych - 15 września 2024 wyruszył z nowojorskiego Central Parku, by po prawie pięciu miesiącach skończyć bieg w San Diego. Przebiegł 125 maratonów, pokonując ponad 5250 km w 139 dni. Jest pierwszym Polakiem, któremu się to udało.
Wcześniej, w czerwcu 2023, Sobania zakończył bieg z Chorzowa do greckiego Maratonu i z powrotem. Pokonał 3600 km. Codziennie przebiegał maraton. Trasa wiodła przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię Północną i Grecję.
Z kolei w listopadzie 2022 długodystansowiec zakończył w ten sam sposób 60-dniowy bieg ze stadionu Piasta Gliwice pod Camp Nou. W Barcelonie spotkał się z kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski Robertem Lewandowskim.
Rok wcześniej pobiegł do Rzymu, gdzie uczestniczył w audiencji u papieża i zebrał 50 tys. złotych dla chorej na nowotwór dziewczynki.
Swoimi doświadczeniami Sobania podzielił się w książce „Biegiem przez USA. Historia polskiego Forresta Gumpa”, którą napisał wraz z dziennikarzem Adrianem Kowarzykiem. PAP objęła ją patronatem medialnym.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763705-polak-przebiegl-50-maratonow-w-49-dni-w-usa
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