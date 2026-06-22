Kuriozalna awantura na włoskiej plaży! "To miasto seksistowskich buraków"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Awantura wybuchła na plaży w Trieście na północy Włoch, jedynej w Europie, na której mężczyźni oddzieleni są od kobiet murem. Jak podały w niedzielę media, tradycji tej nie uszanowała para włoskich turystów, która pouczona w sprawie obowiązujących tam zasad zarzuciła miastu, że żyje w średniowieczu.

„Pedocin” - to potoczna nazwa kąpieliska w centrum Triestu; ostatniego w Europie, gdzie mężczyźni opalają się i kąpią osobno oddzieleni od kobiet z dziećmi wchodzącym w morze murem wysokości trzech metrów.

Już sama ta nazwa jest żartobliwa i pochodzi od słowa „pedoco” w dialekcie friulsko-weneckim, które oznacza między innymi: wszystko. To nawiązanie do czasów, gdy była to plaża dla uboższych mieszkańców.

To wyjątkowe miejsce ma ponad 120-letnią tradycję i jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów miasta. Sięgającą czasów Austro-Węgier tradycję osobnego wypoczynku pielęgnują mieszkańcy Triestu i bronią jej jako elementu tożsamości miasta.

Plaża należy do miasta i dlatego w porównaniu z innymi wstęp na nią dalej jest tani: 1,20 euro od osoby.

Para turystów złamała reguły

O obowiązujących tam regułach nie wiedziała lub, jak zaznacza się w relacjach z Triestu, nie chciała wiedzieć para turystów - kobieta i mężczyzna, którzy ulokowali się po stronie dla panów.

Dziennik „Il Messaggero” oraz agencja Ansa relacjonują, że tamtejsza ratowniczka kazała im się rozdzielić i właśnie to wywołało ostrą wymianę zdań, która miała wielu świadków. Nie pomogły ponowne apele o dostosowanie się do panujących tam reguł oraz próby ich wyjaśnienia.

Żyjecie w średniowieczu. Wasze miasto nie jest włoskie, to miasto seksistowskich buraków, którzy dalej dzielą plażę na część dla mężczyzn i kobiet. To dyskryminacja płci

— krzyczeli pouczeni turyści.

Wybuchła awantura, doszło do przepychanek. Konieczna była interwencja sił porządkowych. Para turystów opuściła plażę.

Dyskusja przeniosła się do portali społecznościowych, w której podniosło się wiele głosów w obronie tradycji Triestu. Pojawiły się też opinie o tym, że mur na plaży to symbol „opresji”.

tkwl/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych