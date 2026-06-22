„Brytyjska minister spraw zagranicznych Yvette Cooper zaapelowała do premiera Keira Starmera, aby ustąpił ze swojego stanowiska” – podała stacja Sky News. Z kolei tygodnik „The Observer” poinformował, że Starmer może dzisiaj ogłosić swoją dymisję.
Według gazety szef brytyjskiego rządu miał dojść do wniosku, że nie jest w stanie dalej walczyć o pozostanie na stanowisku, a przyczyniło się do tego niedawne zdecydowane zwycięstwo jego największego rywala Andy’ego Burnhama w wyborach uzupełniających do Izby Gmin.
Redakcja Sky News ustaliła, że szefowa brytyjskiej dyplomacji miała podczas weekendu prywatnie przekazać Starmerowi wiadomość, aby ten ustąpił ze stanowiska.
Harmonogram odejścia z urzędu
Dziennik „Guardian” podał, że minister ds. zmian klimatycznych Ed Miliband, minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood i minister transportu Heidi Alexander również zaapelowali do premiera o przedstawienie harmonogramu odejścia z urzędu.
Brytyjskie media poinformowały, że Starmer przebywa obecnie poza swoją siedzibą na Downing Street, w wiejskiej rezydencji premiera, Chequers, wraz z żoną i dziećmi.
Główny rywal Starmera, Andy Burnham, dostał się w piątek, 19 czerwca, do parlamentu, zdecydowanie zwyciężając w wyborach uzupełniających do Izby Gmin w Makerfield na północy Anglii. Uzyskanie mandatu otwiera mu drogę do formalnego stawienia czoła Starmerowi jako liderowi Partii Pracy, a co za tym idzie - stanowiska szefa rządu.
Według regulaminu Partii Pracy do uruchomienia procedury wyboru lidera potrzebne jest poparcie 81 posłów ugrupowania, a według rozmówców tygodnika „The Observer” Burnham mógłby liczyć na ponad 200 takich deklaracji.
W Zjednoczonym Królestwie trwa kryzys rządowy. Słabe wyniki sondażowe oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii i wyborach do parlamentów Walii i Szkocji sprawiły, że Keir Starmer mierzy się z buntem we własnej partii. Kryzys pogłębił się, gdy 11 czerwca do dymisji niespodziewanie podał się John Healey, minister obrony, dotąd uważany za sojusznika Starmera.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763173-burnham-triumfuje-kolejni-ministrowie-zadaja-odejscia-starmera
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