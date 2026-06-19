Rozejm między Izraelem a Hezbollahem już obowiązuje. Są szczegóły!

  • Świat
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Wojna na Bliskim Wschodzie / autor: PAP/EPA/ATEF SAFADI
Wojna na Bliskim Wschodzie / autor: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Dziś po południu wszedł w życie nowy rozejm między Izraelem a libańskim Hezbollahem, o czym poinformowały źródła w administracji amerykańskiej. „Siły izraelskie pozostaną w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah zagraża obywatelom Izraela” - zastrzegł przy tym rzecznik IDF.

Rozejm obowiązuje od godz. 16 czasu lokalnego (15 czasu polskiego).

Dlaczego IDF pozostanie w „strefie buforowej”?

Siły izraelskie pozostaną w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah zagraża obywatelom Izraela. Żołnierze będący na terytorium Libanu będą mieli swobodę działania w przypadku zagrożenia

— wyjaśnił rzecznik Sił Obronnych Izraela.

Wysokiej rangi przedstawiciel izraelskich władz powiedział Reuterowi:

Mamy zawieszenie broni, jeśli Hezbollah zaatakuje nas, to mamy wojnę.

Rozejm wynegocjowały m.in. USA

Dwa źródła w Hezbollahu przekazały agencji, że ich organizacja zastosowała się do zawieszenia broni, gdy tylko otrzymała informację o nim.

Jak podaje agencja AFP, kolejny rozejmy między Izraelem, a szyickim Hezbollahem - ugrupowaniem terrorystycznym, a zarazem wpływową partią polityczną - wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy po rozmowach między stroną izraelską a Iranem.

Kilka godzin wcześniej Teheran oskarżył USA o to, że „ponoszą odpowiedzialność” za ataki Izraela na Liban.

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PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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