Dziś po południu wszedł w życie nowy rozejm między Izraelem a libańskim Hezbollahem, o czym poinformowały źródła w administracji amerykańskiej. „Siły izraelskie pozostaną w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah zagraża obywatelom Izraela” - zastrzegł przy tym rzecznik IDF.
Rozejm obowiązuje od godz. 16 czasu lokalnego (15 czasu polskiego).
Dlaczego IDF pozostanie w „strefie buforowej”?
Siły izraelskie pozostaną w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah zagraża obywatelom Izraela. Żołnierze będący na terytorium Libanu będą mieli swobodę działania w przypadku zagrożenia
— wyjaśnił rzecznik Sił Obronnych Izraela.
Wysokiej rangi przedstawiciel izraelskich władz powiedział Reuterowi:
Mamy zawieszenie broni, jeśli Hezbollah zaatakuje nas, to mamy wojnę.
Rozejm wynegocjowały m.in. USA
Dwa źródła w Hezbollahu przekazały agencji, że ich organizacja zastosowała się do zawieszenia broni, gdy tylko otrzymała informację o nim.
Jak podaje agencja AFP, kolejny rozejmy między Izraelem, a szyickim Hezbollahem - ugrupowaniem terrorystycznym, a zarazem wpływową partią polityczną - wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy po rozmowach między stroną izraelską a Iranem.
Kilka godzin wcześniej Teheran oskarżył USA o to, że „ponoszą odpowiedzialność” za ataki Izraela na Liban.
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PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763019-rozejm-miedzy-izraelem-a-hezbollahem-sa-szczegoly
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