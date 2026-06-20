Przerażające zdarzenie! Dziecko na wybiegu krokodyla

Brytyjska policja aresztowała mężczyznę pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Doszło do tego po tym, jak trzyletni chłopiec znalazł się na… wybiegu dla krokodyli. Życie dziecku uratowała bohaterska żona właściciela zoo w Johnsons of Old Hurst w pobliżu Huntingdon.
Do zdarzenia doszło 19 czerwca we wczesnych godzinach popołudniowych. Trzyletni chłopiec znalazł się na wybiegu dla krokodyli. Aby ratować dziecko w niebezpieczne miejsce wskoczyła Tracey Johnson, której mąż prowadzi ogród zoologiczny.
Policja zdecydowała o aresztowaniu 30-letniego mężczyzny z Norfolk. Powodem jest usiłowanie zabójstwa.
Czy zwierze zaatakowało?
Jak przekonują przedstawiciele policji, nie ma dowodów, by chłopiec i mężczyzna znali się przed zdarzeniem. Fakt, czy dziecko zostało zaatakowane przez zwierze jest badane przed odpowiednie służby.
Wiadomo jednak, że trzylatek został przewieziony do szpitala w Addenbrooke i ma poważne obrażenia. W celu ratowania dziecka użyto nawet śmigłowca ratunkowego.
Stan dziecka określono jako krytyczny, ale stabilny. Służby nie stwierdzają wprost, że mężczyzna wrzucił dziecko na wybieg, podjęto jednak decyzję o zatrzymaniu go i oskarżeniu go o usiłowanie zabójstwa.
BBC/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763013-przerazajace-zdarzenie-dziecko-na-wybiegu-krokodyla
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