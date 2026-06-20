Przerażające zdarzenie! Dziecko na wybiegu krokodyla

  • Świat
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Krokodyl / autor: Fratria
Krokodyl / autor: Fratria

Brytyjska policja aresztowała mężczyznę pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Doszło do tego po tym, jak trzyletni chłopiec znalazł się na… wybiegu dla krokodyli. Życie dziecku uratowała bohaterska żona właściciela zoo w  Johnsons of Old Hurst w pobliżu Huntingdon.

Do zdarzenia doszło 19 czerwca we wczesnych godzinach popołudniowych. Trzyletni chłopiec znalazł się na wybiegu dla krokodyli. Aby ratować dziecko w niebezpieczne miejsce wskoczyła Tracey Johnson, której mąż prowadzi ogród zoologiczny.

Policja zdecydowała o aresztowaniu 30-letniego mężczyzny z Norfolk. Powodem jest usiłowanie zabójstwa.

Czy zwierze zaatakowało?

Jak przekonują przedstawiciele policji, nie ma dowodów, by chłopiec i mężczyzna znali się przed zdarzeniem. Fakt, czy dziecko zostało zaatakowane przez zwierze jest badane przed odpowiednie służby.

Wiadomo jednak, że trzylatek został przewieziony do szpitala w Addenbrooke i ma poważne obrażenia. W celu ratowania dziecka użyto nawet śmigłowca ratunkowego.

Stan dziecka określono jako krytyczny, ale stabilny. Służby nie stwierdzają wprost, że mężczyzna wrzucił dziecko na wybieg, podjęto jednak decyzję o zatrzymaniu go i oskarżeniu go o usiłowanie zabójstwa.

BBC/mly

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