Porozumienie USA-Iran zagrożone? Kolejny zwrot akcji

  • Świat
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Donald Trump / autor: PAP/EPA
Donald Trump / autor: PAP/EPA

Ministerstwo spraw zagranicznych Szwajcarii przekazało, że rozmowy USA i Iranu w górskim kurorcie Buergenstock nie odbędą się, jak planowano w piątek - poinformowała agencja Reutera. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J. D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu.

Plany nadchodzących rozmów technicznych nie zostały jeszcze sfinalizowane, a delegacja amerykańska jest gotowa wyjechać przy pierwszej nadarzającej się okazji

— głosi oświadczenie Waszyngtonu dotyczące odwołania spotkania Vance’a.

Informacja o wstrzymaniu spotkania Iran-USA zwiększa niepewność co do kolejnego etapu negocjacji po tym, gdy Teheran i Waszyngton podpisały tymczasowe memorandum, mające na celu zakończenie wojny i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

Wcześniej zapowiadano, że w piątek zaczną się rozmowy techniczne, mające trwać 60 dni i doprowadzić do finalnego porozumienia kończącego wojnę, rozpętaną przez USA i Izrael w ostatnim dniu lutego.

kk/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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