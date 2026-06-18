Koniec wojny z Iranem? Trump w Wersalu: Właśnie to podpisałem

  • Świat
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Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

Prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek poinformował media, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu.

Podpisane. Podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem - powiedział Trump dziennikarzom, opuszczając pałac około godziny 1 w nocy i żegnając się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i pierwszą damą Brigitte.

Wcześniej media w USA poinformowały, że dokument został podpisany przez Trumpa podczas kolacji w Wersalu. Źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył natomiast, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian „cyfrowo” podpisał memorandum - napisał „NYT”. - Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy - oznajmił Baghaei.

Ceremonia podpisania dokumentu

Dodał, że ceremonia podpisania dokumentu, planowana na piątek w Szwajcarii, ostatecznie się nie odbędzie i zapowiedział, że zespoły negocjacyjne obu stron będą jednak obecne w tym kraju. Biały Dom nie skomentował też planów dotyczących piątkowej ceremonii podpisania memorandum. Według MSZ Iranu dokument podpisano w języku angielskim i perskim.

Zaprezentowane w środę przez Biały Dom porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 mld dolarów programu odbudowy Iranu.

PAP/mly

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Zespół wPolityce.pl

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