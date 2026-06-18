Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na rafinerię w Moskwie oraz na inne cele w obwodzie moskiewskim – poinformowała agencja Reutera, powołując się na władze regionalne i relację świadka. Na terenie rafinerii wybuchł pożar.
Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował na Telegramie, że w moskiewskiej rafinerii w dzielnicy Kapotnia wybuchł pożar. Według rosyjskich władz w rafinerię trafiło kilka dronów. Świadek powiedział agencji Reutera, że Kapotnia zasnuta jest gęstym dymem.
Według ukraińskiego portalu Ukrainska Prawda atak na te zakłady to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki. Leży ona w odległości 15 km od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej Moskwy. Zapewnia prawie 40 proc. zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę i 50 proc. na olej napędowy, dostarcza też paliwo lotnicze dla wojska.
Szczątki dronów spadły też na teren centrum handlowego Sadowod, gdzie „stwierdzono nieznaczne uszkodzenie jednego z budynków”. Kanał Ostorożno, Nowosti na Telegramie podał, że okolice centrum handlowego są zadymione.
Niezależne media rosyjskie poinformowały też o trafieniu dronów lub ich szczątków w centrum handlowe Biełaja Dacza w mieście Lubiercy, gdzie wybuchł pożar, w klub fitness oraz domy mieszkalne i dacze w innych miejscowościach obwodu moskiewskiego.
Sobianin podał, że siły rosyjskie strąciły 137 ukraińskich dronów nad regionem. Według rosyjskiego ministerstwa obrony nad krajem strącono 555 bezzałogowców.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762909-plonie-rafineria-niedaleko-kremla-zmasowany-atak-ukraincow
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