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Płonie rafineria niedaleko Kremla! Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak dronowy

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Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na rafinerię w Moskwie oraz na inne cele w obwodzie moskiewskim. / autor: PAP/EPA/X
Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na rafinerię w Moskwie oraz na inne cele w obwodzie moskiewskim. / autor: PAP/EPA/X

Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na rafinerię w Moskwie oraz na inne cele w obwodzie moskiewskim – poinformowała agencja Reutera, powołując się na władze regionalne i relację świadka. Na terenie rafinerii wybuchł pożar.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował na Telegramie, że w moskiewskiej rafinerii w dzielnicy Kapotnia wybuchł pożar. Według rosyjskich władz w rafinerię trafiło kilka dronów. Świadek powiedział agencji Reutera, że Kapotnia zasnuta jest gęstym dymem.

Według ukraińskiego portalu Ukrainska Prawda atak na te zakłady to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki. Leży ona w odległości 15 km od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej Moskwy. Zapewnia prawie 40 proc. zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę i 50 proc. na olej napędowy, dostarcza też paliwo lotnicze dla wojska.

Szczątki dronów spadły też na teren centrum handlowego Sadowod, gdzie „stwierdzono nieznaczne uszkodzenie jednego z budynków”. Kanał Ostorożno, Nowosti na Telegramie podał, że okolice centrum handlowego są zadymione.

Niezależne media rosyjskie poinformowały też o trafieniu dronów lub ich szczątków w centrum handlowe Biełaja Dacza w mieście Lubiercy, gdzie wybuchł pożar, w klub fitness oraz domy mieszkalne i dacze w innych miejscowościach obwodu moskiewskiego.

Sobianin podał, że siły rosyjskie strąciły 137 ukraińskich dronów nad regionem. Według rosyjskiego ministerstwa obrony nad krajem strącono 555 bezzałogowców.

kk/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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