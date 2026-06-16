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Atak dronów na Moskwę. Kluczowa rafineria w ogniu

  • Świat
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Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Moskwie / autor: X/@ZelenskyyUa
Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Moskwie / autor: X/@ZelenskyyUa

Jeden z największych rosyjskich zakładów petrochemicznych, Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej, został uszkodzony we wtorkowym ataku ukraińskich dronów” - poinformowały władze stolicy Rosji. Bezzałogowce uderzyły także w bazę paliwową w Kraju Krasnodarskim na południu kraju.

Nie ma ofiar śmiertelnych. Służby ratownicze działają na miejscu zdarzenia

— napisał w serwisie Telegram mer Moskwy Siergiej Sobianin.

Atak na moskiewską rafinerię potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski; zakład petrochemiczny płonie.

Zdolności przerobowe zakładu

Należąca do koncernu Gazpromnieft rafineria jest jednym z największych tego typu zakładów w Rosji, a jego zdolności przerobowe sięgają 12 mln ton ropy naftowej rocznie. Dla porównania, największa rafineria w europejskiej części Rosji, KINEF w obwodzie leningradzkim, jest w stanie przerobić ponad 20 mln ton ropy rocznie.

W Kraju Krasnodarskim ukraińskie drony spowodowały pożar w bazie paliwowej we wsi Połtawska, ok. 50 km od Morza Azowskiego; według władz regionu pożar został już opanowany. Baza służy do odbioru produktów z rafinerii i rozprowadza je do sieci stacji benzynowych w Kraju Krasnodarskim i Adygei.

Dostawy paliw na front

Zakład Gazpromnieftu w Moskwie i baza paliwowa we wsi Połtawska są jednymi z wielu obiektów energetycznych w Rosji, które siły Ukrainy zaatakowały w ciągu ostatnich miesięcy. Dla Kijowa te uderzenia to szansa na osłabienie rosyjskiej machiny wojennej, finansowanej ze sprzedaży surowców energetycznych.

Dla Rosji są to straty nie tylko w znaczeniu gospodarczym, ale także militarnym, ponieważ wyłączenie z działania takiej infrastruktury zaburza dostawy paliw na front. Ataki ukraińskie doprowadziły w ostatnich tygodniach do niedoboru paliwa w Rosji i na okupowanym przez ten kraj ukraińskim Krymie, gdzie na stacjach obowiązują ograniczenia sprzedaży benzyny i oleju napędowego.

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PAP/tt

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