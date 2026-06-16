Czarny rynek mięsa kotów. Wietnamska policja rozbiła gang

  • Świat
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Czarny kot / autor: Fratria
Czarny kot / autor: Fratria

Ponad 400 kotów, które miały zostać wykorzystane na mięso, zostało uratowanych po rozbiciu przez wietnamskich funkcjonariuszy siatki przestępczej” – poinformowała policja miasta Ho Chi Minh.

W zeszłym tygodniu zatrzymano dziewięć osób powiązanych z „grupą przestępczą specjalizującą się w kradzieży i chwytaniu kotów

— przekazano.

Około 40 kotów, które zostały skradzione, oddano właścicielom. Znaleziono też 80 zamrożonych martwych kotów

— poinformowała organizacja obrony praw zwierząt Humane World for Animals (Humanitarny Świat dla Zwierząt).

Spożywanie kotów i psów w Wietnamie

Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne i wiele restauracji proponuje potrawy z tych zwierząt w jadłospisie. Sprzedawcy muszą jednak mieć certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt.

Policja przeprowadziła akcję przeciwko siatce przestępczej po fali kradzieży kotów i psów w Ho Chin Minh. Zatrzymani przyznali, że przez trzy lata łowili koty na południu Wietnamu.

PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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