Czarny rynek mięsa kotów. Wietnamska policja rozbiła gang

„Ponad 400 kotów, które miały zostać wykorzystane na mięso, zostało uratowanych po rozbiciu przez wietnamskich funkcjonariuszy siatki przestępczej” – poinformowała policja miasta Ho Chi Minh.
W zeszłym tygodniu zatrzymano dziewięć osób powiązanych z „grupą przestępczą specjalizującą się w kradzieży i chwytaniu kotów
— przekazano.
Około 40 kotów, które zostały skradzione, oddano właścicielom. Znaleziono też 80 zamrożonych martwych kotów
— poinformowała organizacja obrony praw zwierząt Humane World for Animals (Humanitarny Świat dla Zwierząt).
Spożywanie kotów i psów w Wietnamie
Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne i wiele restauracji proponuje potrawy z tych zwierząt w jadłospisie. Sprzedawcy muszą jednak mieć certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt.
Policja przeprowadziła akcję przeciwko siatce przestępczej po fali kradzieży kotów i psów w Ho Chin Minh. Zatrzymani przyznali, że przez trzy lata łowili koty na południu Wietnamu.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762749-czarny-rynek-miesa-kotow-wietnamska-policja-rozbila-gang
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