Rozbił się amerykański bombowiec B-52 Stratofortress!

Bombowiec B-52 Stratofortress rozbił się w bazie Edwards Air Base w Kalifornii tuż po starcie - podało konto bazy na platformie X.
Jak przekazała baza, do wypadku doszło o godz. 11.20 czasu lokalnego (godz. 20.20 w Polsce), tuż po starcie samolotu.
Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, a sytuacja jest w toku. Więcej informacji zostanie podanych, gdy tylko będą dostępne
— napisano na koncie bazy.
Adrian Siwek/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762743-rozbil-sie-amerykanski-bombowiec-b-52-stratofortress
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