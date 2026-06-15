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Rozbił się amerykański bombowiec B-52 Stratofortress!

  • Świat
  • opublikowano:
Robił się amerykański bombowiec! / autor: Craig Butz, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons
Robił się amerykański bombowiec! / autor: Craig Butz, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Bombowiec B-52 Stratofortress rozbił się w bazie Edwards Air Base w Kalifornii tuż po starcie - podało konto bazy na platformie X.

Jak przekazała baza, do wypadku doszło o godz. 11.20 czasu lokalnego (godz. 20.20 w Polsce), tuż po starcie samolotu.

Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, a sytuacja jest w toku. Więcej informacji zostanie podanych, gdy tylko będą dostępne

— napisano na koncie bazy.

Adrian Siwek/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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