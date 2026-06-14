"Wybiła godzina zero". Doradca Chameneiego straszy

Ali Akbar Welajati, doradca najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego, komentując w niedzielę wieczorem wymianę ognia między Izraelem a Hezbollahem na platformie X, oświadczył, że „wybiła godzina zero” - przekazała agencja Reutera.
Błędna kalkulacja w Bejrucie wyczerpała cierpliwość i wydano rozkaz. Wybiła godzina zero i wyrzutnie są przygotowywane
— napisał Welajati, cytowany przez portal Iran International.
Doradca Chameneiego dodał, że „jeśli izraelskie wybryki w Libanie nie ustaną, cieśniny Ormuz i Bab el-Mandeb ścisną wasze gospodarcze tętnice tak mocno, że doprowadzi to do strategicznego uduszenia” - przekazał Reuters.
Iran vs. Izrael
W niedzielę rano wspierany przez Iran Hezbollah wystrzelił drony w kierunku Izraela. Izrael odpowiedział atakiem na centrum dowodzenia tej terrorystycznej organizacji w południowym Bejrucie.
Irańscy dowódcy zapowiedzieli odwet. Doradca najwyższego przywódcy Iranu Mohammad Mokhber napisał na platformie X, że Teheran udzieli napastnikom „lekcji, której pożałują”.
Szef sztabu Sił Obronnych Izraela generał broni Ejal Zamir oznajmił w niedzielę wieczorem, że Siły Obronne Izraela są gotowe na potencjalny irański atak rakietowy w nadchodzących godzinach, a front wewnętrzny powinien być w stanie najwyższej gotowości.
Izraelscy urzędnicy powiedzieli dziennikowi „Jerusalem Post”, że jeśli Iran rozpocznie atak, Izrael odpowie.
Nie ma scenariusza, w którym Iran strzela do nas, a Izrael nie odpowiada. To byłoby nie do pomyślenia
— powiedział jeden z izraelskich urzędników.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762670-wybila-godzina-zero-doradca-chameneiego-straszy
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