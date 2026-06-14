Tragedia w brazylijskim stanie São Paulo. Kobieta zginęła po tym, jak została zrzucona bez liny podczas „skoku na bungee”. Policja powołuje się na zeznania świadka, według którego pracownicy zapomnieli przymocować sprzęt. Aresztowano sześć osób.
Do dramatu, który opisał dziennik „O Globo”, doszło wczoraj rano w mieście Limeira w stanie São Paulo w Brazylii.
Zginęła 21-letnia kobieta po skoku na bungee. Świadek zdarzenia poinformował policję, że pracownicy firmy organizującej skoki zapomnieli przymocować linę do klientki przed zrzuceniem jej z mostu Ponte do Esqueleto (z port. „Most Szkieletów”)
— czytamy.
Kobietę zrzucono z 40 metrów
Zgon 21-latki, która runęła z wysokości, stwierdzono na miejscu. „Most Szkieletów” jest nieczynny od około 30 lat. To most kolejowy położony między miejscowościami Limeira a Cordeirópolis w stanie São Paulo w Brazylii. Obiekt wznosi się na około 40 metrów i jest znany jako niebezpieczne miejsce do skoków na bungee.
Dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za tragedię usiłowało uciec, jednak zostali oni odnalezieni przy pomocy helikoptera podczas poszukiwań w lesie. Łącznie w związku z tym zdarzeniem zatrzymano sześć osób.
„Lina”, „Ludzie, lina”
Filmy krążące na platformie X pokazują moment mrożący krew w żyłach, w którym trzech mężczyzn niesie kobietę na rękach do platformy skokowej i zrzuca ją. Na ziemi za grupą widać zwiniętą linę. Zaraz potem osoby znajdujące się w pobliżu zaczynają krzyczeć: „Lina”, „Ludzie, lina”.
X/”O Globo”/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762609-horror-na-moscie-w-sao-paulo-zrzucili-ja-na-bungee-bez-liny
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.