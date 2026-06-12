Jest pierwszy bilioner na świecie i kilka tysięcy nowych milionerów! Co się stało?

  • Świat
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autor: Fratria
autor: Fratria

Firma SpaceX miliardera Elona Muska weszła w piątek na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie 150 USD za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem.

W ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) SpaceX sprzedała 555,6 mln akcji po 135 dolarów za sztukę dużym inwestorom, pozyskując w ten sposób ok. 75 mld dolarów. Była to największa IPO w historii - poinformowała stacja CNN.

Podczas piątkowego debiutu na giełdzie, akcje założonej w 2002 r. firmy, otworzyły się na poziomie 150 USD za sztukę. Jak podała CNN, niedługo po otwarciu akcje wzrosły do poziomu 165 USD za sztukę, czyli o około 22 proc. względem ceny IPO. Wzrost ten podniósł wycenę spółki do ponad 2 bilionów USD, w porównaniu z docelową wyceną wynoszącą 1,77 biliona USD. Czyni to ją jedną z największych spółek publicznych w USA.

Jaki jest cel SpaceX?

Symbolicznego otwarcia notowań firmy w Teksasie i Nowym Jorku dokonali Musk i prezes oraz dyrektorka operacyjna Gwynne Shotwell.

Oceniałem szanse powodzenia SpaceX na mniej niż 10 proc. Mówiłem ludziom wprost: Słuchajcie, najprawdopodobniej poniesiemy porażkę, ale warto spróbować. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie pojawi się nowa firma wchodząca do sektora kosmicznego, nigdy nie staniemy się cywilizacją zdolną do podróży kosmicznych

— powiedział 54-letni Musk w siedzibie SpaceX w Teksasie.

Celem SpaceX jest umożliwienie ludziom podróży na Księżyc, na Marsa, a później jeszcze dalej

— oznajmił najbogatszy człowiek świata, który dzięki debiutowi został pierwszym bilionerem. IPO oznacza też, że 4400 obecnych i byłych pracowników SpaceX stanie się milionerami.

Wcześniej w tym roku producent rakiet kosmicznych SpaceX przejął firmę z dziedziny sztucznej inteligencji xAI. W przeszłości Musk połączył xAI, który wypuścił chatbota Grok, z X czyli dawnym Twitterem.

tkwl/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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