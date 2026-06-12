Wielka awaria Facebooka i Instagrama! Co się dzieje?

  • Świat
  • opublikowano:
autor: pixabay.com
autor: pixabay.com

Po godz. 15 nagle przestały działać serwisy społecznościowe należą do firmy Mera - chodzi o Facebooka, Messengera oraz Instagram. Serwis DownDetector podał informację o możliwej awarii, a liczba zgłoszeń od użytkowników dotyczących problemów z działaniem wspomnianych serwisów zaczęła gwałtownie rosnąć. Co się dzieje?

Po godz. 15 nagle użytkownicy platformy Messenger zaczęli być wylogowywani ze swoich kont - z brakiem możliwości ponownego logowania, z kolei na Facebooku nie da się otworzyć strony głównej.

Na razie nie jest znany powód i zakres awarii, ale możliwe, iż ma ona zasięg globalny, gdyż mowa jest o niej również w anglojęzycznych źródłach.

tkwl/X/downdetector.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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