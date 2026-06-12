Wielka awaria Facebooka i Instagrama! Co się dzieje?

Po godz. 15 nagle przestały działać serwisy społecznościowe należą do firmy Mera - chodzi o Facebooka, Messengera oraz Instagram. Serwis DownDetector podał informację o możliwej awarii, a liczba zgłoszeń od użytkowników dotyczących problemów z działaniem wspomnianych serwisów zaczęła gwałtownie rosnąć. Co się dzieje?
Po godz. 15 nagle użytkownicy platformy Messenger zaczęli być wylogowywani ze swoich kont - z brakiem możliwości ponownego logowania, z kolei na Facebooku nie da się otworzyć strony głównej.
Na razie nie jest znany powód i zakres awarii, ale możliwe, iż ma ona zasięg globalny, gdyż mowa jest o niej również w anglojęzycznych źródłach.
tkwl/X/downdetector.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762488-wielka-awaria-facebooka-i-instagrama-co-sie-dzieje
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