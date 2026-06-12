Finlandia chce wyższego statusu dla Polski ws. Ukrainy

  • Świat
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Prezydent Finlandii Alexander Stubb wraz z żoną. / autor: PAP/EPA
Prezydent Finlandii Alexander Stubb wraz z żoną. / autor: PAP/EPA

„Włochy, a szczególnie Polska” powinny zostać włączone do grupy europejskich mocarstw, które miałyby przewodzić ewentualnym rozmowom na wysokim szczeblu z Rosją na temat zakończenia wojny na Ukrianie - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Nie nadaję się do tej roli”

Podczas panelu dyskusyjnego w swojej letniej rezydencji pod Turku, Stubb podkreślił, że Polsce należy się taki status jako „państwu granicznemu UE”.

Prezydent Finlandii, którego zachodnie media w ostatnim czasie proponowały na unijnego wysłannika ds. rozmów z Kremlem, przyznał, że nie uważa, by był odpowiednią osobą do tej roli.

Ważne, aby wielcy gracze byli na czele”

— stwierdził Stubb.

Prezydent Finlandii stał się faworytem do objęcia roli łącznika z Moskwą ze względu m.in. na szerokie kontakty międzynarodowe oraz dobre relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem, z którym na początku kadencji wielokrotnie rozmawiał na temat pokoju na Ukrainie, a także grał z nim w golfa na Florydzie.

Zapytany o obecne kontakty z Trumpem Stubb odparł, że nie są już tak częste, jak poprzednio ze względu na to, że Waszyngton więcej uwagi poświęca Iranowi.

Działania USA niezgodne z polityką Finlandii

Stubb przyznał ponadto, że ostatnie działania USA „nie były zgodne” z linią polityki międzynarodowej Helsinek. Wymienił w tym kontekście amerykańską operację militarną w Wenezueli, groźby odebrania Danii Grenlandii oraz wojnę przeciw Iranowi.

Nadal jednak utrzymuję bardzo bliski kontakt z Trumpem. Jeśli nie co tydzień, to przynajmniej kilka razy w miesiącu

— ujawnił Stubb w wieczornym wywiadzie dla telewizji Yle.

W ub. niedzielę w Londynie premier Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodomyrem Zełenskim, zgodzili się podjęcie inicjatywy w rozmowach z Moskwą. Niezadowolenie z tak przyjętych ustaleń wyraziły rządy w Warszawie i w Rzymie.

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SC/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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