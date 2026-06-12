„Włochy, a szczególnie Polska” powinny zostać włączone do grupy europejskich mocarstw, które miałyby przewodzić ewentualnym rozmowom na wysokim szczeblu z Rosją na temat zakończenia wojny na Ukrianie - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb.
„Nie nadaję się do tej roli”
Podczas panelu dyskusyjnego w swojej letniej rezydencji pod Turku, Stubb podkreślił, że Polsce należy się taki status jako „państwu granicznemu UE”.
Prezydent Finlandii, którego zachodnie media w ostatnim czasie proponowały na unijnego wysłannika ds. rozmów z Kremlem, przyznał, że nie uważa, by był odpowiednią osobą do tej roli.
Ważne, aby wielcy gracze byli na czele”
— stwierdził Stubb.
Prezydent Finlandii stał się faworytem do objęcia roli łącznika z Moskwą ze względu m.in. na szerokie kontakty międzynarodowe oraz dobre relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem, z którym na początku kadencji wielokrotnie rozmawiał na temat pokoju na Ukrainie, a także grał z nim w golfa na Florydzie.
Zapytany o obecne kontakty z Trumpem Stubb odparł, że nie są już tak częste, jak poprzednio ze względu na to, że Waszyngton więcej uwagi poświęca Iranowi.
Działania USA niezgodne z polityką Finlandii
Stubb przyznał ponadto, że ostatnie działania USA „nie były zgodne” z linią polityki międzynarodowej Helsinek. Wymienił w tym kontekście amerykańską operację militarną w Wenezueli, groźby odebrania Danii Grenlandii oraz wojnę przeciw Iranowi.
Nadal jednak utrzymuję bardzo bliski kontakt z Trumpem. Jeśli nie co tydzień, to przynajmniej kilka razy w miesiącu
— ujawnił Stubb w wieczornym wywiadzie dla telewizji Yle.
W ub. niedzielę w Londynie premier Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodomyrem Zełenskim, zgodzili się podjęcie inicjatywy w rozmowach z Moskwą. Niezadowolenie z tak przyjętych ustaleń wyraziły rządy w Warszawie i w Rzymie.
{links Finlandia przyjęła strategię ws. bezpieczeństwa! Podkreślono ważną rolę Polski i wskazano na znaczące inwestycje obronne w naszym kraju
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762462-finlandia-chce-wyzszego-statusu-dla-polski-wielcy-na-czele
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