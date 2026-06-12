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Propagandowa pokazówka Miedwiediewa. Oto, co zrobił ze zdjęciami europejskich liderów

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Friedrich Merz oraz wpis Dmitra Miedwiediewa z portalu X / autor: PAP/EPA/X-Дмитрий Медведев
Friedrich Merz oraz wpis Dmitra Miedwiediewa z portalu X / autor: PAP/EPA/X-Дмитрий Медведев

Były prezydent Rosji Dmitri Miedwiediew opublikował na swoich profilach w mediach społecznościowych nagranie, na którym wrzuca do niszczarki zdjęcia Friedricha Merza, Ursuli von der Leyen i Keira Starmera. „Żaden wróg nie jest w stanie powstrzymać wzrostu i dobrobytu naszej ojczyzny. Szczęśliwego Dnia Rosji!” - czytamy we wpisie zamieszczonym do materiału.

12 czerwca w Rosji obchodzonej jest święto państwowe (Dzień Rosji). Odnosi się do wydarzenia z 1990 roku i ma na celu upamiętnić ogłoszenie przez Moskwę suwerenności.

Żaden wróg nie jest w stanie powstrzymać”

Były prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitri Miedwiediew opublikował na swoich kontach w mediach społecznościowych materiał wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Wideo przedstawia Miedwiediewa, który wkłada do niszczarki zdjęcia kanclerza Niemiec Friedricha Merza, szefowej KE Ursuli von der Leyen oraz premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera.

Żaden wróg nie jest w stanie powstrzymać wzrostu i dobrobytu naszej ojczyzny. Szczęśliwego Dnia Rosji!

— czytamy we wpisie Miedwiediewa dołączonym do wideo.

xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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