Minister obrony podał się do dymisji! Napisał gorzki list do premiera

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Brytyjski sekretarz stanu ds. obrony John Healey przybywa na Downing Street 10 na posiedzenie brytyjskiego gabinetu w Londynie w Wielkiej Brytanii / autor: PAP/EPA
Brytyjski sekretarz stanu ds. obrony John Healey przybywa na Downing Street 10 na posiedzenie brytyjskiego gabinetu w Londynie w Wielkiej Brytanii / autor: PAP/EPA

Rząd Keira Starmera stracił szefa MON. John Healey złożył rezygnację z funkcji ministra obrony Wielkiej Brytanii. List rezygnacyjny opublikował na portalu X, polityk uzasadnił swoją decyzję brakiem pieniędzy na obronność. Środki te są potrzebne, by „chronić kraj w czasie narastających zagrożeń”.

Pan nie był w stanie, a ministerstwo finansów nie było skłonne zapewnić środków, których naród potrzebuje, by chronić kraj w czasie narastających zagrożeń

— napisał Healey w liście do premiera Keira Starmera.

Nie spodziewałem się, że napiszę ten list, i robię to z wielkim żalem

— dodał.

W rządzie od miesięcy trwa spór o to, skąd wziąć pieniądze na obronność. To dlatego opóźnia się publikacja kompleksowego planu inwestycji w obronność (Defence Investment Plan, DIP). Początkowo miał się ukazać jesienią zeszłego roku, następnie rząd nieoficjalnie informował, że dojdzie do tego w bieżącym tygodniu.

Składam rezygnację”

Po wyjaśnieniu panu, że nie będę w stanie zaakceptować planu (DPI), jeśli nie zapewni on naszym siłom zbrojnym potrzebnych środków, nie mam wyjścia i składam rezygnację

— zadeklarował Healey.

W niedzielę wpływowa parlamentarna Komisja ds. Wydatków Publicznych ostrzegła, że opóźnienie spowodowało, że brytyjski rząd marnuje szansę na modernizację armii, podkopuje wiarygodność Wielkiej Brytanii w oczach sojuszników i osłabia zdolność kraju do odstraszania wrogów.

Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku po wygranych przez Partię Pracy wyborach parlamentarnych.

Dymisja pogłębia kryzys polityczny w Zjednoczonym Królestwie. W wyniku słabych wyników sondażowych Starmer mierzy się z buntem we własnej partii i wezwaniami części posłów, by odszedł ze stanowiska.

xyz/PAP/X

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Zespół wPolityce.pl

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