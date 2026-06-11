Trump grozi nocnym uderzeniem na Iran. "Przejmiemy kluczową wyspę"

  • Świat
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Donald Trump / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Donald Trump / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Prezydent USA Donald Trump zagroził, że siły amerykańskie dokonają najbliższej nocy mocnego uderzenia na Iran, a w niedługiej przyszłości przejmą kluczową dla irańskiego sektora naftowego wyspę Chark.

Stany Zjednoczone uderzą w Iran (którego marynarka wojenna, siły powietrzne, systemy radarowe, przeciwlotnicze i wszelkie inne elementy obrony, wraz z większością potencjału ofensywnego, zostały całkowicie zniszczone!) BARDZO MOCNO DZIŚ WIECZOREM. W pewnym momencie w niedalekiej przyszłości zajmiemy wyspę Chark oraz inne punkty infrastruktury naftowej i przejmujemy całkowitą kontrolę nad ich rynkami ropy i gazu - podobnie jak to zrobiliśmy w przypadku Wenezueli, co świetnie się sprawdza zarówno dla Wenezueli, jak i dla Stanów Zjednoczonych Ameryki

— napisał Trump na platformie Truth Social.

PAP/X/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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