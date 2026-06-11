Prezydent USA Donald Trump zagroził, że siły amerykańskie dokonają najbliższej nocy mocnego uderzenia na Iran, a w niedługiej przyszłości przejmą kluczową dla irańskiego sektora naftowego wyspę Chark.
Stany Zjednoczone uderzą w Iran (którego marynarka wojenna, siły powietrzne, systemy radarowe, przeciwlotnicze i wszelkie inne elementy obrony, wraz z większością potencjału ofensywnego, zostały całkowicie zniszczone!) BARDZO MOCNO DZIŚ WIECZOREM. W pewnym momencie w niedalekiej przyszłości zajmiemy wyspę Chark oraz inne punkty infrastruktury naftowej i przejmujemy całkowitą kontrolę nad ich rynkami ropy i gazu - podobnie jak to zrobiliśmy w przypadku Wenezueli, co świetnie się sprawdza zarówno dla Wenezueli, jak i dla Stanów Zjednoczonych Ameryki
— napisał Trump na platformie Truth Social.
PAP/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762409-trump-grozi-uderzeniem-na-iran-przejmiemy-kluczowa-wyspe
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.